Cinco ideas para mejorar nuestras relaciones sexuales en 2018

Ya ha llegado 2018 y, como cada año, tal vez hayas hecho (o pensado en hacer) una lista de propósitos para este año.

Emprender nuevos proyectos profesionales, mejorar tu salud física, tomarte más tiempo para ti mismo y los tuyos, viajar más a menudo...

En teinteresa.es te damos cinco ideas que sexólogos y sexólogas recomiendan para mejorar tus relaciones sexuales en 2018.





1. Huir del consumo compulsivo de pornografía

El contexto sociocultural influye en nuestra sexualidad. Y en el caso de nuestras sociedades modernas conectadas a través de redes mundiales, fruto de la globalización, el fácil acceso al porno ha aumentado las adicciones a él, así como las disfunciones sexuales.

Hay estudios estudios que indican consumir pornografía regularmente se asocia, a veces, con la impotencia, sobre todo en la gente joven. No toda la pornografía es mala, nos dicen los expertos, sino que todo depende del uso que le demos y los fines que esperemos.

La disfunción eréctil no solo es cosa de la edad y es que uno de cada cuatro hombres con este problema tiene menos de 40 años. En España afecta a más de 2 millones de españoles y, según dicen recogen investigaciones como las de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y publicadas en la revista The Journal of Sexual Medicine, el consumo compulsivo de pornografía estaría relacionado.

Una característica de este capitalismo sexual es que el sexo es un producto de consumo más y la forma en la que lo usamos determina nuestro perfil y estatus en la sociedad. Las expectativas que tenemos respecto a él, además, son muy elevadas y muchas veces irreales debido al condicionamiento por el consumo de pornografía.





2. Organizar el tiempo que dedicas al sexo

Durante nuestra adolescencia o cuando estamos enamorados (momentos en que nuestras hormonas y genitales registran altos niveles de actividad) nos resulta más fácil buscar huecos en nuestra agenda para dedicar un rato a nuestro propio placer.

Sin embargo, esto cambia con la rutina, sobre todo cuando estamos demasiado atareados con nuestras obligaciones diarias.

Por eso, del mismo modo que planificas la compra, los viajes durante las vacaciones, tu horario en el gimnasio, tu tiempo de ocio, el trabajo que te llevas a casa, etc, puedes planificar tu propio placer sexual, ya sea solo/a o acompañado/a.





3. La comunicación es imprescindible

Tienes que saber lo que te gusta y lo que no, y ser capaz de comunicarlo en confianza. Tener una comunicación fluida con tu pareja sexual, en este sentido, y saber escucharla es fundamental para tener encuentros sexuales placenteros.

No podemos esperar que el otro sepa cuáles son nuestros gustos, preferencias, zonas erógenas favoritas, fantasías, posturas favoritas... No te cortes, cuéntaselo y pídele que te lo cuente a ti también.





4. Lleva una vida más sana

Fumar y beber habitualmente son dos de las prácticas que más afectan a nuestra sexualidad. No estamos proponiendo que dejes de hacerlo, sino que seas consciente de lo que provocan en tu cuerpo y lo que podrías ahorrarte, en caso de sufrir de problemas sexuales, moderando el consumo.

El sedentarismo es otra de las prácticas a evitar. Hacer ejercicio físico dos o tres días por semana y mantenerte en forma sin duda ayudará a tu rendimiento en la cama.





5. Innovar y experimentar cosas nuevas

Prejuicios religiosas, ideas preconcebidas, estereotipos, obligaciones autoimpuestas u otro tipo de límites son uno de los principales obstáculos para probar cosas nuevas.

No te estamos proponiendo prácticas peligrosas que han aumentado en los últimos tiempos, en las que se mezclan fármacos y drogas, que te recomendamos que evites a toda costa.

Lo que te decimos es que habrá muchas prácticas seguras que tal vez no hayas probado y que no puedes saber si te gustan o no, hasta que lo hagas. Ampliar tu abanico en este sentido y darle a la imaginación pueden llevarte a experimentar cosas sobre tu sexualidad que desconocías.