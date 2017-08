¿Qué ropa me pongo hoy? La ciencia nos ayuda a elegir las prendas que más nos favorecen

La moda, más allá de la ropa también una actitud. Saber llevar con estilo y carisma cada prenda es esencial a la hora de vernos más atractivas y conseguir mostrar aquello queremos con nuestra vestimenta. Y la propia ciencia no se olvida de la moda.

Algunas prestigiosas universidades como la Universidad de Berkeley en California ha realizado algún que otro estudio sobre moda. Y es que conocer nuestro cuerpo, saber combinar las prendas y sobretodo elegir bien que diseños nos favorecen más según nuestra anatomía puede serlo todo para triunfar en cualquier ámbito de nuestra vida.

Cada persona tiene un tipo de cuerpo distinto y por ello, no a todos les queda igual de bien según que tipo de prendas. Hay que tener muy claro cómo es nuestro cuerpo y cómo podemos potenciar las partes que más nos gustan de nuestro cuerpo y estilizar o disimular las partes que no nos gustan tanto.

HOMBRERAS PARA LA CONOCIDA COMO FIGURA TRIANGULAR

Las mujeres con figura triangular son las que tienen hombros estrechos y tienen las caderas anchas. Para este tipo de cuerpos las camisas con vuelo en las mangas, las hombreras y las rayas horizontales les queda divinamente. Los escotes pronunciados también ayudan a darle volumen a los hombros.

La cantante Alicia Keys es un claro ejemplo de esta figura. La artista en muchas de sus actuaciones se decanta por chaquetas con hombreras XXL para armonizar su figura. Jennifer Lopez sin embargo, se decanta en la mayoría de ocasiones por escotes en uve que realzan su pecho y le aportan al look un toque sexy y atrevido con el que ser el centro de atención de todas las miradas.

CHAQUETA CON VUELO AL FINAL PARA FIGURAS RECTANGULARES

La figura rectangular se define por hombros alineados proporcionalmente a las caderas y lo más característico es que tiene poca cintura. La actriz Cameron Diaz tiene esta figura y lo que hace la joven es recurrir a mini vestidos negros que le favorecen un montón o faldas con algo de vuelo para darle un toque más divertido al look.

ESCOTE DE VÉRTIGO PARA FIGURAS DE TRIÁNGULO INVERTIDO

El cuerpo triángulo invertido consta de muchos hombros y poca cadera. La cantante Jessica Simpson o la actriz Demi Moore son solo dos de los ejemplos famosos con esta figura. Para que resalten más las caderas, la actrices apuestan por una falda con algo de vuelo y un pronunciado escote.

VESTIDOS SIRENA PARA EL CUERPO 'RELOJ DE ARENA'

El denominado 'cuerpo reloj de arena' es claramente la figura que luce la celebrity Kim Kardashian o la actriz Salma Hayek, mujeres con caderas marcadas y cintura estrecha. A esta figura le queda espectacular los vestidos sirena, como los que luce Kim K.

TRUQUITOS PARA PARECER MÁS ALTA

Un buen par de tacones siempre ha sido la mejor opción para las bajitas para llegar a parecer más alta, pero el truco también puede estar en lucir más las piernas con minifaldas.

TRUCOS PARA NO PARECER TAN ALTA

Si en cambio eres muy alta y te gustaría no parecerlo tanto el mejor truco es añadir un cinturón a las caderas, llevar la camisa por dentro o las botas over the knee que tan de moda estuvieron el invierno pasado.

¿QUÉ NOS HACE LUCIR MÁS SEXYS?

Pero si lo que realmente quieres es lucir súper sexy aquí van nuestros consejos. Si eres una fan de 50 sombras de Grey y de Dakota Johnson los escote de vértigo y en uve son la clave para conseguir tu look más sensual con el que acaparar todas las miradas.

Vestir de rojo pasión o pintarte los labios de este color resaltará tu increíble cuerpo y cara y te hará lucir más bella. Aunque realmente el truco más simple y que siempre triunfa es mostrarnos con una sonrisa en la cara, ¡irresistible!