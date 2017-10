Un burro confunde un coche de 300.000 euros con una zanahoria

El empresario Markus Zahn, de 49 años, dejó su McLaren 650S Spider naranja, valorado en 296.000 euros, aparcado cerca de la zona donde pastaba un burro, llamado Fitus, en Hesse, Alemania.

Cuando Zahn volvió a su coche se dio cuenta de que algo pasaba: "Mire por el espejo retrovisor y de repente vi un par de orejas, entonces oí un ruido extraño", relató el afectado al diario Bild, y prosiguió, "el burro trataba de comerse el guardabarros".

La policía dijo que Fitus, probablemente, confundió el brillante coche naranja con una zanahoria gigante, causándole daños por valor de 29.600 euros.

"El burro probablemente pensó que el coche era una zanahoria sobre ruedas. No estoy enfadado con él", confesó Zahn. Sin embargo, no ha sido indulgente con el dueño del animal, después de que la companía se negase a cubrir parte de la reparación, argumentando que no lo había aparcado en un lugar seguro.

Zahh ha demandado al dueño en un tribunal civil en Giessen y están a la espera de juicio.