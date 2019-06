Whoopi Golgberg culpa a Bella Thorne de haber sido hackeada por tener fotos íntimas en su teléfono

El pasado 15 de junio, la actriz Bella Thorne publicó un impactante mensaje en su cuenta de Twitte. En él explicaba que su móvil había sido hackeado y que, después de lidiar con la persona que quería publicar sus fotos íntimas, ella misma había decidido publicarlas: "Ayer, como todos sabréis, toda mi mierda fue hackeada. Durante las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias fotos desnuda. Me siento asqueada y observada, siento que alguien me ha quitado algo que yo solo quería que viera una persona especial", escribió Thorne.

En consecuencia, la actriz compartió las fotografías con las que el hacker la estaba chantajeando, donde ella se podía ver semidesnuda. "Durante mucho tiempo dejé que un hombre tuviera ventaja sobre mí una y otra vez, pero estoy jodidamente cansada de eso. Estoy enseñando esto porque es mi decisión. Así no puedes coger nada más de mí. Puedo dormir mejor sabiendo que vuelvo a tener el poder. No puedes controlar mi vida, nunca podrás. Aquí están las fotos con las que me ha estado amenazado, en otras palabras: aquí están mis tetas. Así que, que te jodan, las últimas 24 horas he estado llorando en lugar de celebrar el lanzamiento de mi libro durante la rueda de prensa", fueron las palabras de Thorne, quien se encontró con una oleada de apoyo inmensurable instantes después de hacer público el mensaje.





WHOOPI GOLDBERG LE ECHA LA CULPA A LAS MUJERES

Para sorpresa de muchos, la actriz Whoopi Goldberg ha utilizado su participación en el programa estadounidense The View para criticar duramente a Bella Thorne: "Si eres famosa, da igual la edad que tengas. No te saques fotos desnuda. Si no sabes esto en 2019, es tu problema. Lo siento, pero no puedes sorprenderte si alguien te hackea, especialmente si tienes ese tipo de fotos en tu móvil", fueron las palabras escogidas por la artista para iniciar el debate sobre la publicación de las fotos.

Este menaje enfureció a Thorne, quien canceló la entrevista que tenía con The View programada para promocionar su nuevo libro. La joven actriz utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje en contra de las palabras de Goldberg: "Querida, Whoopi, te he amado durante mucho tiempo pero, honestamente, estoy muy disgustada y entristecida por tu respuesta. ¿Culpar a chicas por sacarse fotos? Es algo enfermo y repugnante". Durante la tertulia de The View, Whoopi se enfrentó a sus compañeras, quienes pensaban que la situación de Thorne no debía de ser trata de esa forma y que cada mujer era libre de hacer lo que quisiese con su cuerpo. Pero eso no evitó que Bella Thorne se sintiese mejor.

"Así que, ¿una chica no puede enviar a su novio fotos sexys cuando le echa de menos? ¿cosas que ya ha visto?", continuó la joven actriz en Instagram. "Como mujer, ¿debería de estar caminando por mi casa asustada por haberlo hecho? ¿así es como tú quieres que seamos las mujeres? ¿asustadas de mostrar su sexualidad? ¿esto es lo que quieres? Pues yo no. Me ofendo por parte de todos aquellos que alguna vez se han tomado una foto sexy, me ofendo en lugar de Jennifer Lawrence, quien se sitió violada públicamente cuando hackearon su nube, me ofendo por cada persona que se ha suicidado al ser publicadas sus fotos íntimas. Tu opinión sobre este tema es asquerosa y espero que cambies tu mentalidad, ya que trabajas en un programa que ven miles de chicas jóvenes", finalizó la actriz.

Lo que nadie esperaba, tras este poderoso mensaje, es que Thorne rompiese a llorar en las siguientes historias de Instagram. Las palabras de Goldberg afectaron a la actriz más de lo imaginado y no quiso ocultarse por ello: "No voy a mentir, ahora mismo me siento asquerosa, me siento una basura. Solo quiero decir que tras ver esa declaración me siento una mierda. Estás loca por pensar esas cosas horribles en una situación como esta", dijo entre lágrimas Thorne. "Qué vergüenza, Whoopi, qué vergüenza, qué vergüenza, por dar tu opinión sobre mi y por hacer creer a niñas que son repugnantes por tomarse una foto desnuda". Ante estos vídeos, miles han sido los mensajes de apoyo hacia Bella Thorne y en contra de la opinión de Whoodi Goldberg, que tachan de retrograda y fuera de contexto.