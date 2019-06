Violeta abandona 'Supervivientes 2019' por problemas en la vesícula

Violeta no ha tenido nada de suerte en esta edición de Supervivientes 2019. Nada más comenzar Conexión Honduras el martes por la noche, Carlos Sobera anunciaba que el estado de salud de la concursante no era el adecuado y que los médicos del programa habían decidido que lo mejor era que abandonase el concurso para que regrese a España. Lo cierto es que las explicaciones de la organización del programa y del propio presentador dejaban un poco la duda sobre qué era lo que le pasaba realmente a la novia de Fabio, pero con el paso del tiempo la concursante nos sacó de dudas, sobre todo cuando se despidió de sus compañeros.

Primero tuvo oportunidad de despedirse de Fabio, con el que ha pasado todo el concurso y del que está locamente enamorada. Más tarde, Carlos Sobera le ofrecía entrar por teléfono en la isla donde se encontraban los demás concursantes para que se despidiese de ellos. Mónica Hoyos e Isabel Pantoja fueron las dos mujeres que han marcado de alguna forma el concurso de la extronista y de las que se despidió de forma cariñosa, aunque también mandó un mensaje colectivo de cariño y de apoyo a todos los que han sido sus compañeros durante más de un mes y medio. Con el que si que no se portó muy bien fue con Albert, al que le recriminó no haber sido buen amigo cuando confesó la supuesta estrategia que llevaba pensada desde España.

El mensaje que lanzó a sus compañeros fue muy claro: "Tengo un problema en la vesícula y sí empeora, aquí no me pueden operar, por eso los médicos me recomiendan que me vaya a España". De esta manera, era la propia concursante la que zanjaba todos los rumores y aclaraba las dudas que se estaban produciendo en las redes sociales.

Un problema en la vesícula por el que ya ha abandonado el concurso pero ¡ojo! Si consigue recuperarse una vez que esté en España y la organización lo considera, podrá regresar al concurso. Si no lo consigue, tiene una plaza asegurada para Supervivientes 2020. Una noticia que le dio muchísima ilusión ya que la extronista no quería abandonar por nada del mundo.