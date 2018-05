Viggo Mortensen se hace socio de Òmnium Cultural

El actor norteamericano Viggo Mortensen se ha hecho socio de la entidad independentista Òmnium Cultural, ha informado en un comunicado. En un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press la entidad ha dado la "bienvenida a la familia de Òmnium" al actor, y ha celebrado contar con 115.000 asociados en todo el mundo.

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo! 🙌



