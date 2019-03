Sara Sálamo habla sobre su embarazo y niega una futura boda con Isco Alarcón

Un año más la revista Fotogramas organizó una fiesta por todo lo alto en uno de los locales de moda de la capital madrileña, Florida Park, para hacer entrega de uno de los premios más esperados de toda la temporada para el cine y la televisión española. Como no podía ser de otra manera, los rostros conocidos de la pequeña y gran pantalla de nuestro país se dieron cita en una noche de lo más especial en la que lo más importante fue celebrar la profesión.

Entre todos los personajes públicos que fueron a la cita de los premios Fotogramas, resaltó, sin duda alguna, la figura de Sara Sálamo. La actriz luce ya una barriga de embarazada bastante grande lo cual no ha sido motivo suficiente para perderse este evento. Llegaba con una gran sonrisa a la cita y luciendo un vestido largo amarillo muy chillón que le resaltaba su tono de piel moreno.

La novia de Isco Alarcón ha querido explicar que el embarazo no está siendo un camino de rosas: "Lo llevo como se puede llevar, regular. Me tenían totalmente engañada, lo de los vómitos es horrible", aunque la actriz no duda en afirmar que: "Es una etapa feliz y ahora me lo puedo tomar con calma para disfrutar". Como bien se sabe, uno de los momentos más felices para una madre es el periodo de gestación de su bebé y Sara Sálamo parece que a pesar de los inconvenientes, lo está llevando con mucha felicidad.

La novia del futbolista, que está de cinco meses y medio, asegura que: "Todavía no tenemos habitación para el bebé, pero estamos en ello". La actriz que no es supersticiosa ha elegido un evento perfecto para mostrar sus curvas de embarazada con un vestido con un tono amarillo fuerte, que le sienta de lujo: "Es mi color favorito, siempre lo ha sido y no cambia nada por ser actriz que me fuera a dar mala suerte. El amarillo sube mucho, da alegría". Esta seguridad en sus palabras y la sonrisa que nunca esconde, han sido una de las cosas que ha enamorado por completo al jugador del Real Madrid. Por ahora, la pareja no ha elegido el nombre del bebé pero afirma que será un consenso entre los dos.

A pesar de reconocer que está teniendo algunos momentos malos en el embarazo, la actriz no falla a sus citas y es que: "Una fiesta como la de Fotogramas, una revista maravillosa de cine por excelencia, tenía que estar. Además me apetecía, hay muchos amigos nominados y les quería acompañar esta noche".

Sara Sálamo ya comentó hace tiempo que por culpa de la enfermedad que padecía, endometriosis, podría tener problemas a la hora de quedarse embarazada o incluso no quedarse embarazada, por lo que afirma que la noticia ha sido también una sorpresa para ella: "Me pareció importante dar visibilidad a la endometriosis. Los médicos te preparan mucho para que sepas que una consecuencia es que no puedas ser madre, y bueno al final no ha sido así, la sorpresa ha sido para mí".

La actriz acaba de terminar de rodar 'Brigada costa de sol' y ahora seguirá trabajando en las promociones, así que por el momento no estará muy ocupada porque: "Esto está ya a puntito de caramelo". Además parece que el único objetivo de Sara Sálamo es que la gente sepa y se entere de la existencia de la serie para que la vean.

A pesar de que la pareja ya llevan más de un año, de momento no hay planes de boda entre ambos: "De momento no, no puedo con todo, no me da la vida". Y es que parece que la actriz no quiere casarse en estos momentos porque entre el embarazo y su trabajo no saca un espacio de tiempo en el que pueda dedicarse a organizar el gran evento: "No tengo tiempo libre ni cuando estoy trabajando, miro la agenda y tengo que estar reubicando cosas". Parece que tendremos que esperar para que esta dulce pareja decidan darse el 'sí quiero'.