Sam Smith habla sobre su identidad de género: "Me siento tan mujer como hombre"

Sam Smith ha anunciado que no se indentifica como ningún género, es decir que es una persona no binaria. Así lo hizo con Jameela Jamil y manifestaba que en ocasiones, "se siente mujer". En la entrevista con Jameela, el cantante confesó que hace poco escuchó hablar del género no binario y se identificó al momento. "Cuando conocí, leí y escuché hablar a las personas binarias, dije: eso soy yo", dijo Smith. Además, confesó que para llegar a esta conclusión tuvo que pasar por un difícil camino en el que se enfrentó a inseguridades y críticas.

El género no binario consiste en que las personas no binarias no se identifican con el género masculino ni femenino, pueden percibirse parcialmente con un género, pero retomar aspectos de otro.

La imagen pública de Sam Smith ha ido estrechamente ligada a su relación con su propio cuerpo y, en concreto, a sus problemas de sobrepeso. En los últimos tiempos, el cantante se ha esforzado por aprender a respetar y querer su cuerpo, lo que se ha traducido en una silueta considerablemente más delgada. Sam Smith acaba de compartir una entrevista que hizo hace meses con Jameela para el movimiento 'I Weigh' para luchar contra el 'body shaming'.

El cantante británico fue el primero de esta serie de entrevistas a diferentes personajes conocidos en los que tratan la salud mental y hablan abiertamente de sus complejos e inseguridades. Sam ya había explicado en más de una ocasión que desde pequeño había sufrido bullying por su orientación sexual, pero durante esta entrevista desveló que también por su peso, lo que le llevó a hacerse una liposición en los pechos con tan solo 12 años. "Tener 12 años y una liposución en el pecho es algo bastante duro", y añade. "Recuperé el peso en una o dos semanas porque no había descubierto aún mi relación con la comida".