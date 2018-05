De ‘Sálvame’ al Partido Popular

Isabel Rábago, popular por sus apariciones en ‘Sálvame’ y participar en programas como ‘Supervivientes’, ha fichado por el Partido Popular. La periodista y tertuliana de Telecinco será la nueva secretaria de comunicación del PP de Madrid, tras su renovación.

A sus 43 años, Rábago será la encargada de preparar a los políticos populares “para tertulias y programas de toda índole” donde participarán. Es un nuevo intento de la formación conservadora por aumentar sus apariciones televisivas en programas diferentes y llegar a todo el público posible.

Las redes sociales han recibido esta información como uno de los temas del día. En twitter, su nombre ha sido trending tiopic durante toda la jornada por los miles de comentarios que ha generado esta noticia.

Isabel Rábago, la del Sálvame, entra en la dirección del PP de Madrid. Ya. No suena serio. Pero es que no les quedaba casi nadie sin imputar. pic.twitter.com/0iR1HqCzw5





Hacía tiempo que no veía Supervivientes, pero después de lo de Isabel Rábago me he puesto a verlo, no sea que haya algún futuro ministro.