¿Sabes qué fue viral en 2016?

El Error en Miss Universo

El polémico y garrafal error de Steve Harvey a la hora de nombrar la ganadora del certamen de Miss Universo dio la vuelta al mundo. Eso sí, pese a haberse equivocado nombrando a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, como la ganadora, en lugar de a Pia Wutzbach, de Filipinas, también será el presentador del próximo Miss Universo. Cualquiera se fía.

Anuncio chicfy 2016 "Chic para mi"

Si no has pasado las últimas semanas de tu vida viviendo cual Bob Esponja “en una piña debajo del mar”, habrás visto cientos de veces, en la televisión y en las redes sociales, este anuncio. El “claro que sí, guapi” es ya una muletilla entre los jóvenes (y no tan jóvenes).

Pen Pineapple Apple Pen

Esta absurda canción se convirtió durante semanas en el hit del momento. Con más de 100 millones de visualizaciones en Youtube, la canción que habla en exclusiva de un boli y una manzana ha motivado cientos de parodias. Incluso la versión española, conocida como “el ChoriPan” se volvió viral hace apenas un par de meses.

La Roja Baila

El himno oficial de la Selección para la pasada Eurocopa suma más de 16 millones de visualizaciones y encabeza la lista de los vídeos de Youtube más vistos en 2016 en España. La canción liderada por Sergio Ramos y Niña Pastori fue especialmente polémica al contar con la participación de Piqué que cantaba sobre lo bonito que es ser español, tras varias declaraciones a favor de la independencia de Cataluña.

Lady Gaga, Globo de Oro

La cara del oscarizado Leonardo DiCaprio cuando la cantante Lady Gaga fue a recoger su Globo de Oro como mejor actriz de miniserie, se convirtió en una de las grandes anécdotas de la noche. El “encontronazo” no tardó en hacerse viral y convertirse en tendencia en las Redes Sociales.

Niño leyendo Welcome

Este gracioso vídeo donde podemos ver a un niño deletreando la palabra “Welcome” conquistó a millones de personas. Por un tiempo, era difícil meterse en Facebook sin dar con el gracioso vídeo casero que incluso Alejandro Sanz compartió desde su cuenta.

Adele Carpool Karaoke

Adele y James Corden cantaron varias canciones de la artista británica a principios de año y el episodio del popular “Carpool Karaoke” se ha convertido en el vídeo más viral de Youtube a nivel global, con más de 140 millones de visualizaciones. Además, juntos cantaron también ‘Wannabe’ de Spice Girls o ‘Monster’ de Nicki Minaj.

La 'Cobra' de David Bisbal

Si la reunión de los “triunfitos” ya fue viral de por sí, el reencuentro de David Bisbal y Chenoa y su “Escondidos” no podía generar mayor expectativa. Llegado el momento el clima era espectacular y cuando media España clamaba por un beso entre ambos... ¡cobra! O eso pareció. La polémica llegó hasta los Informativos más vistos del panorama nacional.

Cara Anchoa

El último viral del año ha sido sin duda el vídeo de “Cara Anchoa”. Entre insultos y denuncias, el tortazo recibido por el youtuber, ha llegado a otra dimensión siendo tema de conversación incluso en las cenas de Navidad.





Y más allá de bromas, vídeos cómicos, o virales insustanciales, destaca Pablo Ráez, el joven que hizo viral la lucha contra la leucemia y la donación de médula.