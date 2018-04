Risto vuelve a la carga: ‘Factor X’ explota la tensión entre sus jueces

Telecinco ha salido al ataque con toda su artillería pesada. ‘supervivientes 2018’ le está reportando grandes éxitos y grandes datos de audiencia con una fórmula clara: puro reality. Ahora, la cadena de Vasile se suma a esta ola con ‘Factor X’ con la música como excusa.

Tras el viral ‘Cómeme el donut’ llega el primer rifirrafe entre los jueces del concurso. Risto Mejide se ha vuelto a enfundar el traje de ‘malo de la película’ y ha tenido una breve conversación, un poco tensa, con el productor Fernando Montesinos. Ambos no encajaron bien una de las actuaciones y el segundo le reprocho al primero su forma de expresarlo.

Pues sí, Risto se ha pasado con @F_DaVid_A . Cantar no canta muy bien pero hombre Risto por favor que hay gente que no tiene agua que llevarse a la boca pic.twitter.com/zmBjiHOZJL

Laura Pausini, la cantante que también tiene su hueco en la mesa de valoraciones, intentó mediar, pero sin éxito. Para Montesinos estaba fuera de lugar la actitud del publicista y Mejide consideraba que no era necesario que el productor opinase sobre sus formas. "Mejor dedicate a valorarles a ellos" le espetó.





Bufff es que voy viendo el programa y me tengo que parar a escribir, no puedo con el Montesinos este, va de Risto, però version Choni, que si bésame la calva, a mi me pone la calva y se lleva una palmadita, que si bailando como un cosaco , que si ironía barata... que maaalo es!