Pilar Rubio responde a la polémica sobre Juanma Castaño

Compaginando a la perfección su faceta profesional con la de madre de familia numerosa, Pilar Rubio se convirtió un año más en la imagen de la nueva colección de la firma de zapatos Alma en Pena y es que, como ella mismo confesó, tiene muchas cosas en común con la marca.

Con una futura boda con Sergio Ramos aún en el aire, Pilar confesó que aún no han hablado nada sobre ese tema y es que prefieren tomárselo con calma y disfrutar de cada momento. Como era de esperar, Pilar comentó que sus hijos sí que tendrán un papel relevante en la boda y es que serán los encargados de llevar los anillos. Además, la colaboradora de El Hormiguero dio su opinión sobre la polémica generada entorno a las declaraciones de Juanma Castaño, donde aseguraba que "los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos".

CHANE: Cambiamos sandalias por botas cerradas.

Pilar Rubio: Hombre, claro, además que mira, botas cerradas que puedes llevar en invierno, verano... Súper cómoda que es lo más importante. Yo por lo menos con Alma en Pena lo que he encontrado es eso, diseño innovador.

CH: La tuya no es en pena.

P.R: No, pero tengo mis días, como todo el mundo, pero no.

CH: ¿En qué zapatos te sientes cómoda?

P.R: En los míos. En los míos y en mi horma pero es verdad que me adapto muy bien a cualquier tipo de zapatos según el momento. Si hay que sufrir un poco más también me los pongo.

CH: Con tres terremotos tú te adaptas a todo.

P.R: Sí, hay veces que tu cuerpo hace una especie de contorsionamos cuando se cae algo o cuando tienes que coger a uno o a otro. Luego ya entiendo porque me duele la espalda, las piernas... pero bueno es normal, el día a día.

CH: En términos de moda eres muy arriesgado, ¿Algo que no te pondrías?

P.R: Pues de momento creo que no soy muy fan de los zapatos castellanos. Pero nunca se sabe, que a lo mejor combinado con algo... Creo que eso no.

CH: Ahora hablas del deporte, de tus dolores de espalda, hemos visto unas imágenes tan bonitas tuyas haciendo deporte con el pequeño.

P.R: Bueno, es que al final por las mañanas son así, que el día que se despierta antes y me pilla en medio del entrenamiento, se viene conmigo. Lo que hago normalmente es tener la cámara contactada con su habitación y voy mirando.

CH: Te organizas muy bien, sacas tiempo para disfrutar de pareja, acompañas a tu chico a los viajes.

P.R: Como todo el mundo, tienes que intentar organizarte como puedas, hay mamás que se quitan horas de sueño, papás también y yo hago lo que puedo.

CH: Con la boda en el horizonte, qué estilismo sorprenderá más, el tuyo o el de Sergio.

P.R: Nos gusta innovar, la moda está para divertirnos y sobre todo porque es una expresión, una expresión creativa y tenemos que llevarla a eso. Imaginaos, hay veces que lo pienso, que todos los cuadros o todos los pintores pintasen igual y todos tuviésemos los mismos cuadros. Que aburrimiento, pues la moda igual. La diversidad siempre viene bien.

CH: ¿Cómo van los preparativos de la boda?

P.R: La verdad es que nunca he pensado en boda ni creo que fuera nada que tuviéramos en mente. Todavía no nos hemos sentado a preparar nada. No hemos tenido tiempo pero bueno, supongo que en breves os podré dar alguna noticia sobre ese tema.

CH: Vas a ser una futura mujer de futbolista, ¿has escuchado las declaraciones de Juanma Castaño?

P.R: Ante todo soy yo con mi identidad y con mi trabajo y creo que somos una pareja bastante equilibrada. El término de 'mujer de' creo que no viene al caso pero me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no sé, no tengo mucho que opinar, no me voy a pronunciar.

CH: ¿Tu profesión como periodista es menos importante que la profesión de futbolista?

P.R: Yo lo que me gustaría es saber si Juanma Castaño se levanta por las noches a cuidar de sus hijos, esa sería la pregunta. Lo que hagan los futbolistas o cada uno en su casa se queda para la intimidad, son cosas personales que no voy a explicar aquí, La pregunta hay que rebotársela a él. No entro a valorar.

CH: Sergio parece muy niñero, las tareas tienen que estar repartidas.

P.R: Como padre y madre que soy yo sale de nosotros cuidar de nuestros hijos y nos organizamos como buenamente podamos y evidentemente nuestras profesiones son muy importantes pero en ningún momento interfieren en cuidar de nuestros hijos.

CH: ¿Boda en Madrid?

P.R: Pues no lo sé, yo soy de Madrid y Sergio es de Sevilla, no lo tenemos todavía decidido.

CH: ¿A ti donde te gustaría?

P.R: Pues a mí eso me da un poco igual. Yo lo que quiero es que venga todo el mundo que quiero y que se alegra de que estemos celebrando esto.

CH: ¿Serás una novia clásica?

P.R: Yo creo que clásica no, me aburriría mucho y creo que es un día de fantasía y es el día en el que te puedes permitir todas las licencias del mundo.

CH: Tenemos el recuerdo de María José Suárez que ha vestido con cinco trajes de novia el día de su boda. ¿Tú cuantos?

P.R: En serio, cinco. Con lo que se tarda en poner un vestido normal, imagínate cinco. Yo necesito más tiempo de estar con mi gente, yo creo que cinco no. Pero seguro que estaba guapísima con todos ellos, como lo luce* Yo cinco no.

CH: ¿Tres básicos que no faltarán en tu armario este otoño?

P.R: Este otoño los jerséis de pelo, pero me refiero a casi peluche, jerséis de no tengo que llevar un abrigo porque llevo un jersey tan gordito que no hace falta, los botines de Alma en Pena y las zapatillas que tiene. Me ha dado mucho también por el encaje, vestidos y camisetas con este encaje, puntilla si lo quieres llamar, tipo lencero.

CH: ¿Te has sentido insultada por Juanma Castaño?

P.R: Lo que diga Juanma Castaño no lo voy a valorar, quiero que quede claro, no entro en ninguna polémica porque no me corresponde a mí. No me siento aludida por nada. Tiene derecho a expresarse libremente.

CH: ¿Estos comentarios en el 2018 tienen sentido?

P.R: Sinceramente tengo mi opinión pero evidentemente no la puedo expresar públicamente o podría pero no es sitio ni voy a hacerlo.

CH: Una nueva edición de OT, tu presentaste una, ¿La estás viendo?

P.R: Ahora no veo mucho la tele, es verdad que no me da tiempo, pero los días que estoy en casa intento ver El Hormiguero. Mis hijos se quieren quedar viendo El Hormiguero y les tengo que enviar a la cama.

CH: No te veo el anillo de compromiso.

P.R: Pues mira, hoy no lo llevo precisamente porque mi intención es que la joya fueran los zapatos de Alma en Pena y quiero que la atención esté ahí.