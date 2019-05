Paula Echevarría confiesa cómo se encuentra Sara Carbonero tras su operación

Elle celebró durante la noche de jueves una gran cena de gala solidaria, cuya recaudación, a través de la venta de mesas, fue íntegramente a la Fundación Cris contra el cáncer. Como no podía ser de otra manera, rostros muy conocidos de todo nuestro panorama nacional acudieron a la gran cita para luchar contra esta enfermedad, entre ellos, Paula Echevarría. La influencer no ha querido pasar la oportunidad de bromear sobre la ausencia de Miguel Torres en este evento: "Qué manía con Miguel, él trabaja y tiene que estar entrenando, está trabajando en Marbella, vive allí" además, añade que lo que verdaderamente le gustaría no es estar en la alfombra roja con él sino: "Estar con él en el sofá de mi casa viendo una película".

La exmujer de David Bustamante quiso explicar cómo se encuentra Sara Carbonero tras ser operada de un tumor en un ovario y haberse mudado a Madrid para tratar esta enfermedad: "Sara yo creo que ahora mismo necesita descansar de todo y de todos, necesita su tiempo y creo que es un tema muy delicado, tiene todo mi apoyo y no quiero hablar más del tema". Además, la influencer también ha querido mostrar su opinión acerca de las críticas que ha recibido Amancio Ortega por sus donaciones: "Si yo fuera una enferma de cáncer o tuviera alguien cercano a mí que estuviera enfermo de cáncer le agradecería muchísimo al señor Amancio Ortega que done lo que sea y solo podría darle las gracias".

Con la llegada del verano, Paula Echevarría no puede evitar fantasear en cómo será este año: "Me gusta el verano, una playa, claro que sí. Hasta que la niña acabe el colegio estaré en Madrid, no queda otra, pero luego nos moveremos". Tendremos que esperar a que nos adentremos más en el verano para saber finalmente que sitios elige la actriz para disfrutar de su familia y de su chico unos días donde más le gusta a ella, en la playa.