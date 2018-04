Paquita Salas, Kanye West y Pasapalabra, unidos

Internet puede unir mundos que son imposibles y Twitter más todavía. La red social ha podido unir al rapero Kanye West; a la representante más famosa de la televisión, Paquita Salas, y al programa de Telecinco, Pasapalabra. Parece imposible como primera idea, pero ha ocurrido.

Todo comenzó con un tweet del rapero donde afirmaba que no tenía representante y que tampoco lo necesitaba. Él puede gestionar sus asuntos sin mediador y además lo defendió en la red social.

I no longer have a manager. I can't be managed

Hi Kanye. Give me your email y te envío my card. Here mucho business. Aquí un "Tu cara me suena" o "Masterchef Celebrity" lo tienes asegurado. Besitos a Kim. https://t.co/e3Q34VCHl9