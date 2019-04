Pablo Motos desvela la sorpresa del programa 2.000 de 'El Hormiguero': Will Smith

Maribel Yébenes ha presentado un nuevo tratamiento estético en su conocido centro de belleza y a la cita no ha querido faltar uno de sus amigos y clientes más fieles, Pablo Motos. Por el presentador parece que no pasan los años y él mismo nos ha desvelado sus secretos.

Además Pablo está a punto de celebrar los 2.000 programas de El Hormiguero y nos ha desvelado quien será el invitado especial para el programa. "Vamos hacer pronto los 2.000 programas y lo vamos a hacer con Will Smith", nos desvela Pablo, contando con quien ya se ha convertido en todo un referente del divertido espacio.

De su estrecha relación con el actor de Hollywood explica: "Fue un flechazo, la primera vez que le vi estaba malo, estaba con fiebre y aquella noche nos hicimos amigos, tuvimos durante un tiempo una empresa juntos y casi vendemos el programa a la NBC pero al final empezaron hacer ciencia en el resto de programas allí y no lo hicimos". De ser el único presentador español que entrevista a las estrellas de Hollywood declara: "Pues muy bien porque ellos tienen mucha admiración al programa, la gente que viene está muy preparada".

Y aprovechando la ocasión, Pablo nos ha confesado su rutina de belleza y secretos: "Yo me cuido mucho pero no te creas que entiendo, me cuido porque todos los viernes voy a ver a Maribel y ella decide lo que me toca, yo solo pregunto si duelo o no pero estoy en sus manos", y es que Motos asegura que se ha visto obligado por culpa del maquillaje que utilizan en televisión: "El problema de la televisión es el maquillaje porque te destroza la cara, me entere que los presentadores envejecemos mucho por el maquillaje y desde entonces me puse en manos de Maribel". Además, confiesa su rutina diaria en casa: "Por la mañana me pongo crema y por la noche me limpio la cara, entreno seis días por semana hora y media, hago yoga, boxeo que con la edad se pierde muchas cosas".

Eso sí, también nos ha dejado muy claro que es lo que no hace nunca: "Nunca miro las redes, solo tengo un Instagram donde coloco un poco mi vida, hay cosas que no he hecho nunca en mi vida que es hacer un huevo y mirar las redes", sentencia.