OT vuelve a la tele por un día y arrasa... en las redes

Operación Triunfo terminó por todo lo alto hace ya unos cuantos meses pero su sombra todavía continúa. El formato sigue dando luz a TVE y a todos los seguidores con los conciertos que los concursantes continúan dando por toda España, con la participación de Alfred y Amaia en Eurovisión y la cantidad de noticias que siguen rodeando a los triunfitos.

Su éxito ha hecho que la televisión pública explote al máximo el formato y, por una noche, volvió al primetime de TVE con ‘OT: El Concierto’. Televisión Española decidió emitir al completo el concierto que los concursantes de Operación Triunfo dieron en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas desaparecieron en poco tiempo y el espectáculo triunfó en directo.

Ahora, emitido en la cadena pública los espectadores acompañaron. El programa fue visto por más de 900.000 personas con un 9,1% de share; además de ser trending topic durante toda la noche.





Como no lo han puesto, pues lo pongo yo, MEET ME ON THE STREETS OF BARCELONA BY ALFRED GARCÍA🌹❤️ #OTElConciertopic.twitter.com/ekZVFj88S6