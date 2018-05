Netflix ficha al matrimonio Obama

La plataforma de contenidos audiovisuales, Netflix, vuelve a cruzar otra frontera y llega a la política. Ya no solo es que creen contenido enmarcado en espacios políticos, sino que figuras tan relevantes como el expresidente de EEUU y su mujer también han entrado a participar en la compañía.

Barack Obama y Michelle Obama producirán contenido original para Netflix. Ha sido una de las noticias de la jornada en el país y en el mundo entero.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.