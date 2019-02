Nerea Rodríguez habla sobre su gira y evita hablar sobre Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz

Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo 2017, presume de un nuevo look maravilloso. Ha decidido cortar por lo sano y se ha cortado la melena rubia. La triunfita adiverte que "no es que haya sido atrevida con mi melena, pero necesitaba un cambio" por su nueva etapa con conciertos, la gira de "La Llamada" y su nuevo trabajo: su nuevo fichaje por el musical 'Aladin The Pop Musical'.

La cantante se ha mostrado de lo más prudente al hablar de su compañera Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, "Yo conozco a toda la gente importante para mis compañeros" pero no ha querido hablar más de este tema amoroso.

Sobre las polémicas imágenes de Ana en lencería en su cuenta de Instagram. La rubia ha querido dar su opinión al respecto. "Me parece maravilloso, las vi y dije qué belleza es Ana y es que lo es y me parece súper bien que suba esa foto", cuenta la actriz de "La Llamada".

La gira de Nerea comenzará próximamente con su primera gira de conciertos en solitario en la que cantará su primer single "Y ahora no" y pronto sacará un nuevo single. Por ahora, su corazón está como siempre, solo. Su corazón se conforma con su vida profesional que la ocupa toda y si en algún momento llega el amor,"estaré esperándolo pero no me hace falta. Estoy feliz" cuenta la triunfita.