Miley Cyrus, explota y por fin puede contar en 'Black Mirror' cómo es su vida

Black Mirror es una serie que se encarga de mostrarnos el lado más oscuro de las personas y de la realidad en la que vivimos. Por ello, cada capítulo es diferente y tiene un punto y final, tramas distintas, entornos y realidades diferentes y ninguna conexión entre un episodio y otro.

En algunos capítulos nos enseña los avances tecnológicos, los daños que la tecnología está haciendo sobre nosotros sin darnos cuenta, el problema de la soledad y la necesidad física de la dependencia de la sociedad o la creencia en el amor eternal, son algunos de los capítulos que más han dado de que hablar. Y además, con cada capítulo que ves, sientes la extraña sensación de intentar cambiar tu vida porque te ves reflejado en los temas tratados en esta serie.

Black Mirror es un espejo inquietante a nuestro comportamiento y esta vez, Rachel, Jack y Ashley Too, el nuevo episodio de la quinta temporada está protagonizada por Miley Cyrus.

Aquí, podremos ver el día a día de un artista conocido internacionalmente como es el caso de la cantante, y nos daremos cuenta que "cuya existencia no es tan de color de rosa como parece", y si no que se lo digan a Justin Bieber que golpeó a un fan en Barcelona. También, Alejandro Fernández, Eduardo Yánez o Britney Spears que se rapó la cabeza en una peluquería ante miles y miles de fotógrafos porque no pudo soportar la presión de una industria.

La actriz y cantante se pone en la piel de una estrella del pop y ha hablado sobre la relación entre su propia vida y su personaje, y ha adelantado que el capítulo indagará en la presión a la que están sometidos los artistas como relataba a The Guardian: "Creo que es una historia importante que necesita ser contada, una visión tan realista de lo que es trabajar en la industria de la música. Realmente retrata abiertamente la explotación de artistas y que las cifras generalmente eclipsan a la creatividad la mayor parte del tiempo"..

De hecho, el cebo por parte del canal en el que se emite la serie es: "Una adolescente solitaria sueña con conectar con su estrella pop favorita, una artista cuya existencia no es tan bonita como parece".

Un capítulo que generará mucha expectación y posterior debate porque todo estará bañado con puntos de humor e ironía que como explicaba la propia Miley no va a sentar bien a todo el mundo.