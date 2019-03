Miki Nuñez desvela su favorito de Eurovisión

A unos meses del Festival de Eurovisión que se celebrará en la ciudad israelí de Tel Aviv, Miki Nuñez, el representante de España, estaría encantado de poder tener a sus compañeros en Eurovisión: "Sí, por Dios, traérmelos, ojalá estuvieran allí. Cada vez que me he subido a un plató a cantar les he tenido a mi lado para apoyarme y para tranquilizarme, si los tuviese allí, sería fantástico y si no que me apoyen desde casa y yo recibo la energía".

En saber cómo afectará Eurovisión a su carrera musical, el cantante ha desvelado, "Eurovisión solo puede afectar para bien mi carrera. Voy a tener una exposición y voy a cantar una canción que me representa, y puede ser muy parecido a lo que voy a sacar".

Para la 64ª edición de Eurovisión ya se conoce las 41 canciones que las delegaciones de cada país y Miki, aunque ha estado muy ocupado y no ha podido ver las actuaciones, tiene un claro favorito, "Suecia. ¡Qué voces!, ¡Qué coro! Me ha parecido espectacular. He visto un vídeo en su instagram antes de salir al escenario y es espectacular".

Y es que, John Lundvik que representará a Suecia con Too late por love, ha ganado por una goleada el televoto y ha obtenido las mejores calificaciones de todos los jurados internacionales.

En cuanto a las críticas que ha recibido por su fotografía con la señera, ha explicado: "Bueno, esa foto es de 2015 y estamos en 2019. No hay nada más que añadir".

Con respecto a la escenografía de La Venda del 18 de mayo, sabemos muy pocos detalles (explosión de colores, fiesta...). Y Miki Nuñez no ha querido desvelar nada tampoco: "Es una explosión de color pero es que la canción es así, la puesta en escena tiene que ir acorde a lo que es la canción. Ya veréis, no puedo decir nada", comenta emocionado.

Cada año, los representantes de España parten como favoritos pero finalmente no nos llevamos el premio. Miki nos dice, "confiad en mí. No hay presión casi". Así que, le haremos caso y confiaremos en el cantante y le daremos muchos ánimos.

Miki ya ha grabado la postal para el Festival de Eurovisión 2019 en Israel. La ciudad donde se ha rodado el vídeo que precede a su actuación en el festival se mantendrá en secreto, y sabemos que está relacionado con el fútbol y las acrobacias. Para ello han elegido a tres chicos que son de un Got Talent del propio Israel y juntos han creado la presentación del cantante español. Nuñez sí que ha querido revelar: "Nos levantamos todos los días a las dos y media de la mañana para poder aprovechar la luz del sol".