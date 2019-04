Miguel Ángel Muñoz no descarta ser padre en un futuro

Miguel Ángel Muñoz descarta ser padre, al menos por el momento, por la cantidad de trabajo que tiene actualmente en su día a día. El actor ha explicado cómo se encuentras en estos momentos y confiesa que: "Pues igual que estaba, estoy muy liado con el trabajo y con la vida, estoy en un momento muy feliz de mi vida que quiero seguir disfrutando". En cuanto al tema de ser o no padre, aunque no descarta que un futuro lo sea, ahora no lo ve factible: "Si la vida en algún momento me pone en el camino ser padre pues lo disfrutaré, pero de momento estoy muy feliz trabajando y corriendo y no cabe la posibilidad de ser padre".

El actor ha desmentido que haya sido uno de los invitados a la famosa boda más esperada del año, la de Belén Esteban, aunque le desea todo lo mejor: "No, no he tenido el placer, no sabía de su celebración, que le vaya muy bien". Recordemos que hace unos años salió a la luz la noticia de que el actor y la princesa del pueblo habían tenido, en el pasado más lejano, un romance de pocos días.

Una vez más, el actor no ha querido hacer declaraciones sobre el estado en el que se encuentra su relación con Ana Guerra y sobre como están conviviendo en casa juntos: "Sabes que no te voy a contestar a eso, pero te agradezco el interés". De lo que sí que ha querido hablar ha sido del estado de salud de su amigo, Jesús Calleja: "Está bien, en cuanto vi la foto que subió a las redes le llamé. A los dos días estaba haciéndose kilómetros por la montaña y hace nada ha puesto un post de cuando estuve en su programa. Hemos dicho que nos vamos a ver cuando termine de hacer sus cosas".