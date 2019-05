Micky de OT, ilusionado con su actuación, promete tatuarse si gana el concurso

Micky, cantante de Operación triunfo ya está preparando su actuación para Eurovisión y parece que está como loco de contento por poner voz a una canción que represente a España. Tanto es así, que confiesa que ha soñado muchas veces con este momento: "He soñado con escuchar 'twelve point Spain'". El exconcursante de Operación Triunfo asegura que le hubiese encantado llevarse a todos sus compañeros de edición al gran evento, pero entiende que no puede hacerlo y por eso mantiene contacto diario con la gran mayoría.

"Me tatuaré una venda si gano" ha comentado Micky, y lo cierto es que refleja una alegría y motivación de la ilusión tan juvenil que tiene en estos momentos. En cuanto a la relación que tiene con sus compañeros de edición, solo tiene buenas palabras: "Hablo con ellos y ellas cada día, pero no creo que vengan... Es un viaje súper caro", por ello entiende que sea inviable que todos se puedan permitir el viaje, además de los proyectos que tienen todos por lo que no pueden dejarlos a un lado.

Una de las cosas que ha querido aclarar, es el altercado que ha tenido sobre las amenazas que ha recibido por las redes sociales: "En la fama hay cosas buenas y malas, sigo haciendo lo mismo que siempre. Las amenazas es lo mismo de siempre, hay veces que cansa, hubo una que sí me dolió y me cogió ese día en caliente y lo compartí".

En cuanto al gran evento de Eurovisión, desvela cómo será la puesta en escena de la actuación y no duda en bromear: "Grande, color y nonstop. Ya verás lo que se imagina la gente, yo con una vengala moviéndome por ahí". Ha querido mojarse y confesar cuáles pueden ser sus grandes rivales en la competición europea: "Países Bajos, Italia y Suecia son de las mejores". Además, ha mostrado su despreocupación por el conflicto que existe entre Israel y Palestina: "No, vamos hacer música y ya está".

Se enorgullece de su equipo y de trabajo que han realizado y que siguen llevando a cabo para preparar el concurso: "Han sido muy intensos, hemos ensayado mucho y hemos viajado mucho, lo que nos gusta es cantar y vivir de la música". Además, ha confesado que ha podido tener contacto con antiguos representantes de España en Eurovisión para orientarse en el buen camino: "He hablado con Alfred, Massiel y Salomé".