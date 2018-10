Marta Sánchez: "El himno nacional lo haría una y mil veces más"

Las cantantes Marta Sánchez y Ana Guerra, y la actriz Ana Fernández ponen rostro a la campaña de la AECC y Ausonia de este año para concienciar y recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama. La campaña de este año apuesta principalmente por la investigación para avanzar en los tratamientos para que sean más eficaces y aumenten la esperanza de vida de las mujeres con cáncer de mama.

Marta lleva once años colaborando con esta campaña, y es que desde que comenzara ha puesto su granito de arena. La artista ha vivido de cerca la temida enfermedad ya que su hermana falleció de cáncer.

CHANCE: Marta, ¿cómo te involucras en esta campaña?

Marta Sánchez: Soy ya una veterana. Llevo los 11 años que lleva la campaña, yo empecé con ellas. A lo largo de este tiempo he podido compartir estos momentos de aportación de nuestra imagen y de ejemplo a otras mujeres con otras compañeras. Muchas maravillosas que además han padecido esta enfermedad. Algunas desgraciadamente ya no están, otras siguen luchando. Yo también he tenido una experiencia, además de perder a mi única hermana, me detectaron un quiste que acabó siendo benigno. Tengo ahí un callo en la materia.

CH: Eso ya desapareció, estás tranquila. Pero imagino que esos momentos que pasaste tuvieron que ser muy duros.

M.S: Pues imagínate. Ya tienes antecedentes familiares y te dicen que te han encontrado algo en una revisión gineocológica y se te cae el mundo al suelo. Pero tengo angelitos, uno de ellos Paz, que me ayudó. Ahí sigue todo, sigue creciendo, pero he decidido no hacer nada al respecto y seguir viviendo. Cuando Dios diga habrá que poner remedio.

CH: Es una campaña muy personal para ti.

M.S: Ausonia es mi familia. Si no me llamasen me daría un disgusto. Para mí siempre es especial. Además creo que es mi obligación estar con ellas, como con AECC cuando puedo. En todo lo que yo pueda ayudar para mí es una auténtica obligación por el hecho de haber perdido familiares en este problema.

CH: Supongo que esto de los hospitales lo habéis hecho más veces. ¿cómo vives ese momento cuando estás con víctimas de la enfermedad?

M.S: He ido yo sola sin nadie visitando niños. Me acuerdo que una de las veces me tuve que quedar en la cama dos días seguidos después. Fue bastante shock. Algunos de los niños que visité murieron al año siguiente, fue muy duro.

CH: ¿Sigues manteniendo el contacto con esos niños para enterarte?

M.S: No, no. Tuve contacto con los padres, que fueron los que me comunicaron, la directora del hospital. Pero yo también necesito recuperarme de esas experiencias, no continuarlas luego a lo largo del tiempo. Me quitan mucha energía y ya bastante sufrí en la vida con esto.

CH: Hace unos días hemos visto que Terelu Campos ha decidido hacer una doble mastectomía, y además hacerlo público. ¿cómo lo ves?

M.S: Llegado el caso de tanta experiencia como tiene Terelu yo hubiese decidido lo mismo. Ya poco importa la estética, es más importante asegurarte la salud. Además hay muchos adelantos estéticos como para que te dejen bien después. Es mucho más favorable quitar todo para matar la rabia. Es una mujer que, sinceramente, cada vez admiro más. Es alucinante la forma de encarar que tiene todo, con esa alegría y esa dureza. Hay gente que está hecha de una materia especial para poder aguantar este tipo de adversidades en la vida. Yo creo que no.

CH: ¿Te has comunicado con ella?

M.S: Sí, estoy todo el rato hablando con ella por whatsapp.

CH: Hemos visto que esta enfermedad no solo ataca a personas sino a la familia, al entorno... es complicado, ¿no? Nunca se habla de la familia.

M.S: Yo creo que la familia lo pasa casi peor. El enfermo tiene añadido el que hace sufrir a los demás, es una mochila más que llevan. En el caso de Terelu tiene una familia maravillosa y unos amigos increíbles.

CH: Tenemos otro caso que es el del hijo de Ana Obregón, que es más joven. ¿Cómo vivís las personas que estáis involucradas en esto que sea una persona tan joven?

M.S: Cuando me enteré de lo de Ana me quedé muy dolida. A Ana la conozco desde que empecé en la música. He estado en muchas ocasiones con ella y es una mujer que ha aguantado carros y carretas. No se merecía ni su hijo ni ella esto, porque es una mujer maravillosa.

CH: ¿Has podido hablar con ella?

M.S: Sí, he hablado con ella.

CH: ¿Cómo se encuentra?

M.S: Está luchando y dando su energía a su hijo para que pase todo. Esperemos que salga todo bien. Ese niño tiene mucha fortaleza como su madre.

CH: Algún sector la ha criticado por dar una entrevista a una revista como ¡Hola! ¿Qué te parece esto a ti?

M.S: Ella es una personaje de ¡Hola! hace décadas. Lo quiere contar desde el punto de vista de ayuda a los casos que pueda haber en España. Yo no juzgo a nadie por lo que haga en su vida privada, sus razones tendrá.

CH: ¿Tú cómo te encuentras ahora?

M.S: Yo muy bien, encantada de la vida y con una sorpresa musical pronto que creo que os va a encantar a todos.

CH: ¿Te hace ilusión?

M.S: Sí, claro que sí. Es un proyecto buenísimo y que creo que nadie se espera. Va a dar mucha alegría a muchos fans.

CH: Me imagino que estáis hablando de un disco ¿vas a grabarlo aquí o te vas a volver a ir a Miami?

M.S: Está grabado aquí en Madrid.

CH: ¿Y lo del himno nacional?

M.S: El himno nacional lo haría una y mil veces más. Me ha dado muchísimas satisfacciones y muchísima admiración de muchos españoles que me siguen dando la gracias. Para mí eso es un premio.

CH: Más que las críticas que hubo te compensa más la parte positiva.

M.S: Ha habido pocas críticas.

CH: Se te ha relacionado hace poco con Federico Sierra, no sé si sigues con él, si es verdad.

M.S: No voy a hablar de eso.

CH: ¿Tienes el corazón ocupado?

M.S: Ocupadísimo.