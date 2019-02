María Villalón, sobre su paso por 'TCMS': "Volví a pensar que los sueños se cumplen"

El pasado viernes María Villalón se alzó como la ganadora de la séptima temporada de Tu Cara Me Suena. Aún con la resaca de emociones por haber conseguido la medalla de oro en el talent de Antena 3, la cantante ha explicado que su paso ha sido muy gratificante y enriquecedor. La artista, además, ha confesado que ha creado una gran familia con sus compañeros del programa.

CHANCE: Enhorabuena por ganar Tu Cara Me Suena.

María Villalón: Muchas gracias, era algo que no esperaba porque estaba en una edición en la que todo el mundo era conocido y tenía muchos seguidores. Casi nadie se esperaba que yo fuera a ganar. Para mí esto ha sido la oportunidad que llevaba esperando después de todos estos años de trabajo.

CH: ¿Cómo ha sido la experiencia?

M.V: Increíble. A mí el programa me ha gustado desde siempre y he estado intentando entrar en más de una ocasión. He aprendido muchísimo, he superado muchos miedos que jamás pensé iba a poder hacer. Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida.

CH: ¿Te ha cambiado la vida?

M.V: Pues sí porque estaba fuera del país buscando trabajo y aprendiendo inglés. Me fui pensando que la música no era para mí y cuando me llamaron de Tu Cara Me Suena volví a pensar que los sueños si se trabajan se cumplen.

CH: Tú has sabido transmitir un claro mensaje para la gente joven, que se tomen con tranquilidad la fama y que al final hay gente que paga un precio muy alto.

M.V: Sí, porque el mundo del arte es una montaña rusa constante. Yo siempre cuento que mi primer disco lo saqué con catorce años e iba casa por casa vendiéndolo. Cuando terminé de estudiar lo primero que hice fue trabajar en el McDonald's y tenía a los periodistas siempre detrás de mí diciendo que como había podido acabar ahí después de ganar Factor X. Para mí lo importante es ser feliz haciendo lo que hagas. En el casting les dije: "Si me cogéis fenomenal porque es mi sueño, pero sino no pasa nada porque eso querrá decir que no esta hecho para mí". Yo lo que no quería era quedarme con la espinita de no haber hecho algo.

CH: ¿Cómo se presenta el presente y futuro?

M.V: Pues gracias a mi compañero de Tu Cara Me Suena, Manu Sánchez, que tiene una gran productora vamos a hacer un espectáculo que se llama Desde Ayamonte Hasta Fado que aúna la copla, el fado y la música que a mí me gusta hacer. Estoy feliz porque en mayo empezamod por todos los teatros de España.

CH: ¿Te llevas muchos amigos de Tu Cara Me Suena?

M.V: Me llevo una cantidad de amigos de concursantes y de todo el equipo. Lo más bonito que te puede pasar cuando estás trabajando es conocer a buena gente y yo sé que me llevo para siempre unos muy buenos amigos.