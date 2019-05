Maestro Joao explica cómo se encuentra su relación con Pol Badía

El Maestro Joao ha querido hacer unas declaraciones sobre cómo está viviendo estos días después de haber estado en primer línea de los focos mediáticos por la polémica de Pol Badía y Fernando Tejero. Estos dos últimos, fueron portada de revista haces unas semanas y lo cierto es que nos dejaron con la boca abierta al saber que entre ellos podía haber más que una relación de amigos. Tanto el exconcursante de Gran Hermano como el Maestro Joao han desmentido que esas fotografías mostraran la realidad y se han mostrado muy tranquilos ante los rumores de infidelidad.

"Yo me casaría con Jorge, es uno de los hombres más importantes de mi vida, tenemos una buena relación" ha confesado el Maestro Joao al preguntarle qué hacía en el evento en el que el presentador de Sálvame era el invitado estrella ya que inauguraba una nueva tienda de ropa deportiva y de baño, Es Collection.

En cuanto a la relación con Pol Badía, asegura que: "Sigue en mi vida, siempre han tratado de decir que somos novios, es una antigüedad cuestionar según qué cosas, cuando ha pasado lo que ha pasado no nos hablábamos, llevábamos 21 días sin hablar y gracias a eso -las fotografías de él con Pol Badía- hemos vuelto a hablar". Ha querido mandar un mensaje muy directo a Fernando Tejero: "Pobrecito, cada uno lo ha puesto en manos de sus abogados, a mí me parece absurdo, son dos amigos que van a comer, pasean, no es difícil que alguien de la prensa te vea, solo ha habido un solo beso".

En cuanto a Supervivientes 2019, el Maestro Joao ha querido confesar que: "Me encanta Isabel Pantoja. Yo soy de Rocío Jurado, me tatué el otro día su nombre pero la Pantoja me está gustando mucho, se le está viendo mucho y a Omar también, lo adoro. No me gusta Violeta y tampoco el comportamiento de Dakota, no todo vale".