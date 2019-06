Lucía Rivera confiesa que su madre todavía no conoce a Marc Márquez

Lucía Rivera está locamente enamorada de Marc Márquez y así lo ha explicado ella estos últimos días a la prensa. Aunque esté más feliz que nunca con su relación, asegura que su madre todavía no conoce a su pareja. Lo cierto es que la hija de Cayetano Rivera está sabiendo llevar de la mejor forma posible y con una sonrisa de oreja a oreja la distancia que le separa de su amor. Sí algo están demostrando la piloto y la modelo es que juntos están mejor y por tanto, luchan día a día para que los kilómetros que les separa no hagan mella entre ambos.

"Os voy a dar una pista, es que no nos da tiempo" confiesa Lucía Rivera cuando se le pregunta sí Blanca Romero, su madre, conoce ya personalmente a Marc Márquez. La modelo está feliz a pesar de tener algún que otro bajón en la relación que tiene a distancia con el deportista: "Bueno como se puede, pero en la fiesta que estamos tenemos que hablar de otra cosa, pero estoy muy feliz y muy contenta".

Si algo tiene claro Lucía Rivera es que en su relación no pueden haber celos, ya que sí fuera lo contrario no podría existir, aunque asegura que ambos tienen admiradores: "No sé, pero una relación con celos no puede existir porque sería tóxica y eso no puede existir. El tiene fans como yo, que también los tengo". La hija del diestro no quiere desvelar que es lo que más le ha enamorado del motorista: "Es que si te cuento eso le quito el misterio y ya no mola".

Uno de los mayores deseos de la joven es ser modelo de Victoria Secreet y así lo confiesa ella misma: "Sí, la moda es poco a poco. Sobre todo porque tienes que estar en el camino para adelante y para atrás, me quedan sueños por cumplir". Una vez más, la hija de Blanca Romero ha asegurado cómo se encuentra en su relación con el piloto y lo cierto es que su sonrisa y sus palabras desvelan el buen momento por el que está pasando.