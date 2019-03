Lorena Gómez vuelve a presumir de su relación con René Ramos

Lorena Gómez ha acudido a la premier de la nueva película de Kevin Costner, Emboscada final. Allí, la cantante nos habló de su pasión por el actor norteamericano y de su amor por René Ramos, el hermano de Sergio Ramos. Feliz al lado del sevillano, la ganadora de Operación Triunfo no puede pedirle más a la vida.

CHANCE: ¿Qué te parece Kevin Costner?

Lorena Gómez: Madre mía, yo de pequeña hice el Guardaespaldas y mi primo era Kevin Costner imagínate.

CH: ¿Quedarías estupenda?

L.G: Sí, pero no soy Whitney, ya me gustaría, bueno no, en este caso no, pobrecita que ya no está pero ha marcado un legado con la música y él en esa película a mí me enamoró, la he visto 800 veces y, solamente por esa peli me hace mucha ilusión venir a verlo.

CH: ¿Con qué género te quedas?

L.G: Esta peli es un poco de polis y cacos, detective y ese rollo, me gusta mucho las pelis de investigación, de saber, de intriga, de encontrar al malote... Si no hubiera sido cantante por lo menos detective.

CH: Lo bien que viene el cine para los momentos románticos.

L.G: Hace tiempo que no veo películas románticas en el cine.

CH: No tiene por qué ser romántica.

L.G: Yo en casita soy fan, una buena cenita, un buen vinito y una película.

LORENA GÓMEZ: "LA VERDAD ES QUE SE VE A LEGUAS LA FELICIDAD"

CH. Bien acompañada que actualmente lo estás.

L.G: Claro que sí, estoy muy contenta.

CH: Estás viviendo un gran momento personal.

L.G: Sí, como siempre he dicho, somos bastante discretos en nuestra vida personal pero la verdad es que se ve a leguas la felicidad, por lo menos por mi parte y estamos muy contentos.

CH: Nos alegra que te sigamos viendo así.

L.G: Muchas gracias, un besito a todos.

CH: ¿Has seguido la última edición de OT?

L.G: Me ha encantado, he nacido de ahí, para mí cualquier persona que triunfa y que se le da la oportunidad de explotar ese don que tiene, muy contenta, he visto a los chicos aquí fuera y para mí son como una especia de familia, mis niños por decirlo de alguna manera, hace mucho tiempo, 12 años pero que sigan los programas de música y que se siga dando oportunidad a la gente que lo merece.