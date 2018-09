Llegan los los primeros shippeos a OT 2018

No se ha cumplido ni una semana desde que los concursantes de Operación Triunfo 2018 entrasen en la Academia, pero la conexión entre los artistas no ha tardado en surgir y como no podía ser de otra manera también el shippeo en las redes sociales.





Primeros acercamientos

Tomando el relevo a los de la edición pasada, que tanto han dado que hablar a lo largo de este año, los seguidores del canal 24 horas ya comentan la complicidad entre Carlos Right y Julia.

Ambos han cantando a dúo Que nadie de Manuel Carrasco, haciendo soñar a los seguidores con una relación parecida a la de Amaia y Alfred. Pero lo que es cierto es que los jóvenes se llevan a las mil maravillas y siempre que pueden pasan tiempo juntos, compartiendo confidencias, complicidad y buenas ratos de música improvisada. ¿Pareja a la vista?





Memes de la academia

Parece que Noelia se ha convertido en un meme andante dentro de la academia y todo lo que genera risa en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera Twitter ya se ha invadido de memes y bromas y parece que Noelia y Dave se postulan como los reyes de la diversión.





Los chicos cocodrilos

Carlos Right y Miki son los encargados de poner el toque de chulería a esta gala con una canción de Hombres G que ya ha conquistado a las espectadoras. Con un fenómeno parecido al del grupo de David Sumers en su época, estos dos concursantes han conquistado desde la primera semana, convirtiéndose en los más deseados de la Academia según Twitter.





Los primeros agobios

Y como es inevitable, algún concursante no ha podido evitar romperse ante la presión. Es el caso de Alba Reche, que ha terminado llorando durante la clase con Capde debido al fuerte dolor de garganta que sufre y no conseguir llegar a la nota.