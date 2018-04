Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer: tiene nueva canción

Parecía imposible superar ‘La salchipapa’ o ‘Toma pepinazo’ pero no. Leticia Sabater se ha propuesto triunfar en las pistas de baile este verano con un nuevo hit: ‘Tukutú’. La presentadora ha publicado su nuevo trabajo a través de YouTube.

Ante un evento de estas características en las redes, los usuarios no han podido estar callados y han querido mostrar su opinión sobre el nuevo "temazo" de Sabater.

USA Nicki Minaj Vs SPAIN Leticia Sabater pic.twitter.com/IIHlooJbIB

Me parece fatal que encarcelen a raperos mientras Leticia Sabater sigue sacando canciones con total impunidad.





No voy a hacer chistes sobre el nuevo single de Leticia Sabater porque tendría que escucharlo y no me sale a cuenta.