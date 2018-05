Kristen Stewart rompe moldes en Cannes

La actriz Kristen Stewart ha revolucionado la alfombra roja de uno de los festivales de cine más importantes del mundo: Cannes. Stewart estaba allí como miembro del jurado en la 71º edición del festival.

La intérprete tomó una decisión arriesgada en el momento en que tenía que pasear ante la prensa: se quitó los tacones y subió las famosas escaleras de Cannes sin ellos. Stewart ha reconocido que era la forma que tenía para reivindicar la figura de la mujer y protestar contra el código que les obliga a llevar este tipo de zapato.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go. 😬 #KristenStewartpic.twitter.com/XwGTnCy5Ct