Justin Bieber y Hailey Baldwin, más juntos que nunca en mitad de los problemas

Hailey Baldwin y Justin Bieber se han mostrado más juntos que nunca después de la difícil época que afronta el cantante. Con una tierna foto que Hailey ha colgado en Instagram donde aparecen los dos relajados frente al mar, la pareja ha dejado claro lo tranquilos y felices que se sienten el uno con el otro.

La semana pasada Bieber anunció que se retiraba de la música de manera indefinida con la intención de centrarse tanto en su salud mental como en su matrimonio y en ser un buen padre, anuncio que disparó las especulaciones sobre un posible embarazo de Hailey.

Al mismo tiempo, el cantante también ha usado las redes sociales para hacer pública su complicada situación mental y emocional por la depresión que atraviesa y también para defenderse de sus críticos al reivindicar el amor que siente por su novia.

Con tantos frentes abiertos los fans de este fenómeno de la música pop no saben cuál será el próximo episodio en la vida de este fenómeno de la música pop, pero por ahora la pareja no ha anunciado de manera oficial que vayan a ser padres y la modelo todavía no luce tripita de embarazada.