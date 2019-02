Jennifer Aniston recibe una felicitación muy tierna de la mano de su ex, Justin Theroux

Jennifer Aniston celebró el pasado sábado una fiesta anticipada de cumpleaños por todo lo alto. La actriz festejó su mitad de siglo en el Sunset Tower Hotel de Los Ángeles con unos invitados de renombre: Robert Downey Jr., Keith Richards, Courteney Cox, Ellen DeGeneres y un largo etcétera.

La actriz demostró que continúa teniendo una relación cordial con sus exs, pues a la reunión asistieron Brad Pitt y John Mayer. Quien no acudió a la gran celebración fue Justin Theroux, sin embargo, el actor aprovechó el pasado lunes para felicitar a la que fuera su esposa.

A través de su perfil de Instagram, Justin dedicó un mensaje a Jennifer con motivo de su cincuenta cumpleaños: "¡Feliz cumpleaños a esta feroz mujer. Ferozmente amada, ferozmente amable y ferozmente graciosa. Tu B!".

Acompañando al texto, el intérprete de 47 años eligió una instantánea en blanco y negro de lo más acertada en cuanto a las líneas que escribió, pues Aniston sale sosteniendo unos cuernos en una actitud divertida y 'feroz'.

El pasado mes de septiembre, Justin concedió una entrevista a The New York Times declarando que su ruptura con la que interpretaba a Rachel Green en Friends no fue para nada conflictiva: "La buena noticia es que probablemente haya sido -y estoy eligiendo mis palabras con cuidado- la separación más amable, en la que no ha habido hostilidad".

Unas palabras que han sido reafirmadas por el propio intérprete al seguir manteniendo una gran amistad después de seis años de noviazgo y casi tres de matrimonio. De hecho, fue hace casi un año -en concreto el 15 de febrero- cuando Justin y Jennifer anunciaron mediante un comunicado que se divorciaban en mutuo acuerdo, algo que han sabido cuidar y mantener satisfactoriamente.