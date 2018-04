Javier Cárdenas vuelve a las redes por un comentario muy desafortunado

Javier Cárdenas ha vuelto a triunfar en las redes sociales y no por nada bueno. El popular presentador de 'Hora Punta' el programa de TVE ha vuelto a ser trending topic en Twitter tras un comentario muy desafortunado a una de sus invitadas.

El presentador intentaba alagar a una de sus invitadas, que tiene parálisis cerebral, por su capacidad de motivación y sus buenas intenciones cuando afirmó: "¿Tu tienes parálisis cerebral? ¡Quien la quisiera!". Unas palabras que han servido para que muchos usuarios mostraran su rechazo al presentador:

Qué alguien me explique lo de Javier Cárdenas porque por mucho que lo veo sólo me doy cuenta de que halaga a la chica y se mete con el resto de la sociedad que, aun estando en plenas condiciones, no son capaces de llegar a la mitad de su capacidad. Además la chica no se ofende.