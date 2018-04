Javier Ambrossi deja Twitter

El popular actor y director, Javier Ambrossi, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no lo ha sido por una de sus creaciones o sus trabajos. El que fuera profesor de interpretación de Operación Triunfo ha anunciado que cierra su cuenta de Twitter.

“Creo que estamos llegando a unos límite de radicalismo y que rozan el peligro” decía en su última publicación. Ambrossi deja la red social el mismo día en que su amiga e influencer, Duceida, ha sido duramente criticada por su actitud. La popular instagramer subió algunas fotografías de su viaje a Sudáfrica que no gustaron mucho. La pareja de Ambrossi, el también actor y director Javier Calvo ha descartado que su abandono sea por ella.

Las opiniones no se han hecho esperar y los usuarios se han lanzado a posicionarse tras la decisión de Javier Ambrossi, que sí se quedará en Instagram.





quiero creer que javier ambrossi en verdad no se fue de twitter por lo de dulceida, porque sino , que le haga la seria a la pringada y que sea su amiguísima cuando ella sube un video insultando lo más grande a JPelirrojo por ejemplo.. como se come? a unos sí y a otros no?