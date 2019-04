Isabel Pantoja será jurado del programa 'Idol Kids'

A punto de comenzar su aventura en el programa Supervivientes, se han conocido nuevos detalles del contrato de Mediaset con Isabel Pantoja. Según ha avanzado el Confidencial Digital, la tonadillera participara como jurado en un conocido Talent Show con el que podremos ver otra faceta de la cantante. Telecinco ha decidido apostar por el programa musical 'Idol Kids', el cual pretende rivalizar con 'La Voz Kids' de Antena 3 y que aun no tiene fecha de estreno. En un principio el rodaje iba a comenzar en verano con Jesús Vázquez al mando, pero la producción quedó paralizada y ahora parece que se retoma con el anuncio de que la Pantoja formara gran parte del mismo.

Sin embargo, hasta que la artista no vuelva de Honduras -donde se encuentra ya para realizar con toda la fuerza del mundo Supervivientes- no comenzaran las grabaciones, por lo que aun falta para conocer como se desenvuelve con los niños. Además de este proyecto, el contrato millonario de la tonadillera con Mediaset también incluye un docu-reality sobre su vida, al más puro estilo de Las Campos. Lo cierto es que nos morimos de ganas por ver a Isabel Pantoja mostrando todas sus facetas en un reality exclusivo para ella. ¿Enseñará la tonadillera su querida finca Cantora? Tendremos que esperar a que acabe el concurso de Honduras para ver en todo su esplendor a la reina de la copla.

Sin duda la inserción de la Pantoja en Mediaset apunta a que suplirá la ausencia de María Teresa Campos, tras finalizar el contrato con la productora hace unas semanas, algo que no ha sentado del todo bien a la presentadora. Se trata de una nuevo bache para la madre de Terelu Campos que todavía no tiene asumido que de momento, no tendrá una despedida de su querida televisión por todo lo alto como tanto desea. De momento Isabel Pantoja se encuentra centrada en afrontar el reto de la isla que comenzara este jueves 25 de abril cuando realice el esperado salto del helicóptero.