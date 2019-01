Isabel Jiménez, Luz Casal y más mujeres inspiradoras cuentan como se sintieron bellas por primera vez

Con motivo de la presentación de la nueva campaña de Max Factor, Belleza más allá de la belleza, en la que la marca de cosméticos intenta romper con los estereotipos impuestos por la sociedad, las embajadoras del proyecto se dieron cita en una jornada en la que quisieron representar y acercar este movimiento a todas las mujeres españolas.

Leticia Dolera, Isabel Jiménez, Luz Casal, Najwa Nimri, Edurne Pasaban y Asha Miró han sido la seis féminas reconocidas en el mundo de la literatura, cine, televisión o música que dieron su versión de definición de la belleza y otras formas de ella que se alejan de los cánones universalmente conocidos.

Belleza más allá de la belleza es una campaña de Max Factor nacida de un estudio global sobre belleza de los últimos cinco años y que tiene varios objetivos. En primer lugar, la marca apuesta por abanderar una nueva definición de la belleza libre de estereotipos, incentivando la autoestima y el amor propio de las mujeres.

Además, la firma ha querido colaborar con mujeres inspiradoras de todo el mundo para dar visibilidad y difundir esta nueva definición de la belleza inclusiva.

Como bien demuestra la campaña, cada mujer tiene su propio estilo e identidad y así lo han demostrado las embajadoras en el evento luciendo estilos muy variopintos. Con toda una vida dedicada a la canción, Luz Casal eligió un conjunto muy casual, de blusa blanca con detalles de pelo rosa en los brazos y una falda midi negra. La intérprete de Piensa en mí aseguró que "la belleza se ha de disfrutar" y desveló que sus iconos a seguir tienen más de cuarenta años.

Por su parte, Najwa Nimri fue una de las más elegantes al optar por un blazer color rosa palo y unos pantalones negros, destacando que "la belleza lo asemejo con una verdad en la que no siempre se es bello y el maquillaje supone, para mí, una herramienta muy útil". Además, la intérprete de Vis a vis destacó que nunca a intentado gustar y que "sus papeles más oscuros" han sido los más exitosos.

La alpinista Edurne Pasaban, de blusa azul turquesa y pantalones negros, comentó emocionada que "cuando mi padre me pidió consejo, me sentí que valía para algo. Te da una seguridad que te sientes bella". Después explicó que el monte no entiende de estereotipos ni género y esa seguridad ha sido una de las claves de su éxito: "Me metí en un mundo de hombres y tenía que ser ingeniero y demostrar al mundo que quería hacer eso... El peso de la mochila se va cargando, piensas que eres la más horrible y luego no es así como creemos".

Ashá Miró, figura clave en la defensa de la diversidad, lució un vestido muy colorido en color naranja y una chaqueta larga en motivos étnicos. La escritora aseguró durante el evento que "la tolerancia y el respeto son la clave, cuando nos aceptamos nos sentimos bien con nosotros mismos".

Isabel Jiménez, con una incipiente tripita de embarazada, vistió para la ocasión un vestido bicolor, verde en la parte superior y violeta en la inferior. La presentadora de Informativos Telecinco explicó cuál era su visión de la belleza: "Para mí es cuando una mujer está realizada, cumple sus metas, irradia una luz... Y eso es la belleza. Conozco a gente muy bella fuera de los cánones de siempre".

La actriz y directora Letizia Dolera vistió una camiseta estampada junto con una chaqueta gris y unos pantalones de pata de elefante. La escritora de Morder la manzana confesó que "me sentí más bella al estar detrás de la cámara y eso me hizo crecer".