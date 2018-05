Ideas para organizar un viaje diferente y mucho más divertido

CONTENIDO PATROCINADO A la hora de viajar tenemos muchas alternativas en materia de medios de transporte y destinos. Ya sea un viaje en el que reservemos vuelos a cuba desde barcelona, o incluso que decidamos ir a la aventura viajando en tren, lo cierto es que tenemos tantas posibilidades entre las que elegir que a través de los siguientes consejos estamos convencidos de que vais a encontrar la vuestra.



Viajar en tren a la aventura para conocer España, una tendencia en alza Seguramente en alguna ocasión has pensado que sería fantástico poder viajar por toda España y recorrer algunos de sus rincones más interesantes. Pues lo cierto es que, gracias a Trenes.com, esto es posible, poniendo a nuestra disposición un recorrido completo que además se irá adaptando a nuestros gustos, ya que lo vamos a hacer a la aventura. La idea sería por ejemplo comenzar cogiendo el tren en una estación que los pillen cerca, y a partir de ahí nos iremos dirigiendo los destinos que más nos apetezca en ese mismo instante, es decir, no hace falta que lo programemos todo de antemano, ya que llevamos con nosotros la aplicación de Trenes.com que nos va a permitir realizar las reservas y comprar los billetes en cualquier momento y en cualquier lugar en el que nos encontremos. De hecho, una alternativa interesante puede ser la de aprovechar estos viajes en tren para evitar tener que gastar dinero en alojamiento en aquellos lugares en los que vayamos parando, ya que en el tren se puede dormir muy bien y, en definitiva, podremos disfrutar de unas vacaciones mucho más económicas y con la garantía de que podremos gestionar todos nuestros billetes directamente desde la aplicación que enseñaremos al revisor puesto que no tenemos ninguna necesidad de imprimir el billete.

¿Te apetecen unas visitas guiadas por Madrid? También tenemos otra idea que puede ser bastante interesante sobre todo si os gusta conocer los detalles relacionados con ciudades como Madrid. Efectivamente estamos hablando de organizar unas Visitas guiadas por Madrid a través de las cuales podamos conocer algunos de los puntos de interés más interesantes tanto a nivel cultural como a nivel histórico y, por supuesto, también turístico. Lo mejor de todo es que tenemos la posibilidad de elegir entre diversas rutas diferentes, y al ser rutas guiadas, contaremos con la garantía de que en todo momento vamos a recibir una explicación muy clara y concisa de manos de expertos que nos contarán los acontecimientos e historia de todo lo que ha ido aconteciendo en la zona. Esto evidentemente hará que veamos todos y cada uno de estos rincones con unos ojos diferentes, además de que aprenderemos un montón y, sobre todo, pasaremos unos días fantásticos.

Encuentra los mejores códigos descuento para ahorrar en tus próximos viajes Pero si ninguna de las dos alternativas que os hemos ofrecido antes os interesan, quizás lo que sí os va a venir muy bien es tener a vuestra disposición un buen código descuento Wimdu 30 euros, y es que a día de hoy vale la pena que, antes de que nos pongamos a reservar tanto transporte como destino, echemos un vistazo para observar si tenemos a nuestra disposición estos fantásticos descuentos que nos pueden ayudar a disfrutar de las mejores vacaciones posibles pero sin la necesidad de gastar más dinero de la cuenta. En este sentido contaremos con numerosas opciones entre las que elegir, y lo mejor de todo es que, si hablamos de códigos descuento, el proceso para utilizarlos es verdaderamente sencillo, ya que no tenemos más que introducir el código que hemos obtenido en el momento en el que realizamos nuestra reserva, de manera que al instante observaremos que automáticamente se lleva a cabo el descuento.