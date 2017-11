Una mujer se puso de parto en Halloween y su médico la asistió disfrazado de Joker

El bebé de Justin y Brittany Selph no podía haber elegido una fecha mejor para nacer. Lo hizo el 31 de octubre, Halloween, y la primera cara que vio al nacer fue la del mismísimo Joker. ¿A caso puede haber una llegada a este mundo más épica?

El Dr. Paul Locus, un obstetra en el Henry County Medical Center de Nashville, Tennessee, no permitió que el trabajo le impidiera disfrazarse por Halloween. Aquel día Locus se había vestido como la versión del Joker de Heath Ledger y justo aquel día el bebé de Justin y Brittany Selph decidió nacer.





Así que, los Selph al completo se fueron al hospital para ser atendidos y cuál fue su sorpresa cuando vieron que el especialista que les había seguido durante todo el embarazo estaba perfectamente caracterizado como el Joker de los pies a la cabeza.

"Iba vestido con el traje del Joker cuando llegamos al hospital y se marchó por la tarde cuando mi mujer estaba en la fase de dilatación para ir a su casa a repartir golosinas", comentó Justin a Buzzfeed. Antes de irse, los Selph dejaron caer que les haría mucha gracia que volviera el Joker a recibir a la pequeña Oaklyn, que estaba por nacer. Y locus no decepcionó.

Llegado el momento, Locus Joker apareció de aquella guisa en quirófano y dio la bienvenida a Oaklyn a las 20:20 de la tarde de Halloween. Las fotografías de este surrealista momento fueron compartidas en Facebook y no han podido triunfar más.

Y por si la historia no diera para anécdota, el doctor Paul Locus se presentó en la habitación de los Selph al día siguiente como si no hubiera pasado nada: "Perdonad por no haber podido estar anoche, me alegra ver que todo fuera bien", dijo.