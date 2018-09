Gonzalo Miró evita mojarse en la polémica de Malú y Amaia Montero

Gonzalo Miró ha querido mantenerse al margen de la polémica generada entorno a Malú y a Amaia Montero. Las dos exparejas del comentarista han tenido un malentendido después de una entrevista que concedió la cantante de Invisible.

El "lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada?", no sentó nada bien a la vasca respondía en Twitter con un "a la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!". Y mientras sus ex han tenido este rifirrafe público, Gonzalo Miró prefiere desmarcarse del tema para no echar más leña al fuego.

CHANCE: ¿Aficionado al vino?

Gonzalo Miró: Mucho y en parte gracias a ellos, he tenido la oportunidad de ir varias veces a la bodega, de vendimiar y me han trasladado esa pequeña parte que yo he podido aprender del amor y la pasión que ellos sienten por el vino.

CH: ¿Eres buen catador?

G.M: Bueno, lo intento. Me gusta probar varios.

CH: ¿Qué tiene que tener el vino?

G.M: El vino es tan subjetivo, el que a ti te puede gustar mucho, am í no me gusta nada y viceversa. Lo bueno es que haya variedad.

CH: ¿Cómo estás, hace mucho que no te vemos?

G.M: Y tanto, este año creo que es la primera vez que vengo a un sarao de estos.

CH: Eres el hombre más buscado.

G.M: Casualidad, estas últimas 48 horas me he enterado de que me han pasado cosas.

CH: ¿Qué opinas tú de esta polémica?

G.M: Yo obviamente conozco a las dos a la perfección y me parecería un error por mi parte mostrar mi opinión. Sería como llevar gasolina a una hoguera, No creo que sea lo que interese a nadie, quizás a vosotros pero creo que a mí no me va nada.

CH: Esta disputa se dice que ha sido por ti, que viene de antaño.

G.M: Eso se lo tendrás que preguntar a las implicadas.

CH: Que dos mujeres se peleen por ti.

G.M: Lo dudo mucho, no creo que yo haya tenido demasiado que ver en esta historia.

CH: ¿Crees que Amaia ha interpretado bien las palabras de Malú?

G.M: Si te contestase a esa pregunta entraría a valorar. Obviamente tengo mi opinión, las conozco muy bien a las dos pero sería como incendiarlo todo un poco más y no creo que haga falta.

CH: ¿Les sigues teniendo cariño?

G.M: No quiero entrar a valorar. No quiero valorar, comparar ni nada. Todo lo que pasó, ha pasado y ya está.

CH: ¿Has podido hablar con alguna de ellas?

G.M: He podido hablar y lo que he tenido que hablar, lo he hecho.

CH: ¿Te has metido en medio?

G.M: No, ya te digo yo que no. No soy quién ni es mi labor.

CH: ¿Y de novias cómo andamos?

G.M: Yo estoy muy contento, muy feliz, estoy encantado, no me lo ves.

CH: Con la ruptura de Malú lo pasaste mal.

G.M: Pero eso pertenece al Paleolítico medio ya. Esto ya ha llovido.

CH: ¿Qué buscas en una chica?

G.M: Hoy vamos a beber vino. Que le guste el vino, si no le gusta el vino, mal.