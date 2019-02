Francisco Rivera sobre sus hijos: "Yo disfruto más de Carmen, el pequeño no sirve para nada'"

Francisco Rivera ejerció el 14 de febrero de embajador, junto con Ana Obregón, en la presentación de los nuevos productos gourmets del grupo Torrequebrada. Asegura estar en uno de los mejores momentos de su vida desde la llegada de su último hijo, Curro. Este acontecimiento ha supuesto una gran alegría para toda la familia que disfruta del pequeño recién nacido.





El torero ha confesado a Europa Press que su hijo es "feliz, un tío bueno, muy gracioso y el más mimado por todas las mujeres de la casa". Aunque todavía no sabría decir a quién se parece advierte que "tiene las orejas de mi abuelo". Parece que en casa tienen bastantes riñas por cómo llamar al pequeño Curro. "Yo le llamo Fran, me cuesta llamarle Curro. Carmen siempre dice 'mi hermano se llama Fran'". El padrazo asegura que "el pequeño todavía no sirve para nada" porque es un bebé, por eso disfruta más con su hija Carmen.

El torero que se cortó la coleta en 2017 ha declarado que: "Ahora me voy a cortar la colita". A pesar de que su mujer, Lourdes Montes ya dijo hace tiempo que quería tres hijos, Fran asegura que no quiere ser un "papuchi".





"Estoy con mi niña muy loco, la mayor es la mayor" comenta el hijo de Carmina Ordóñez. Carmen va a cumplir cuatro años este 19 de agosto y disfruta junto con su padre yendo al campo y montando a caballo. Cayetana Rivera también está encantada con su hermano, la hija mayor del diestro cumplirá 20 este año.





Fran se molesta cuando se refieren a la relación con su hija como un vinculo amistoso: "Eso de amigos nada, yo soy su padre". Después de tanto tiempo confirma que no se fue a vivir con él porque Cayetana no se adoptó a Sevilla, aunque reconoce que su madre le apoyó para que se fuera a la capital de Andalucía.

También ha tenido unas palabras para su primera mujer, Eugenia Martínez de Irujo, de la cual afirma que están muy bien. "Gracias a Dios muy bien, Cayetana nos da estabilidad a todo el mundo".