Famous habla sobre su nuevo single y sobre la relación con los demás compañeros

Parece que Famous no ha descansado ni un solo momento desde que salió de la academia de Operación Triunfo porque ya tiene varias proyectos entre manos. Una de las preocupaciones que le rondan la cabeza en estos momentos es el idioma que tendrá su próximo disco y es que con la voz que tiene el cantante, podemos hacernos una idea de lo original que va a sonar este nuevo trabajo. También ha mostrado su alegría por seguir manteniendo contacto con todos sus compañeros de concurso, algo que es muy difícil de conseguir y que muy pocos tienen el orgullo de decir.

Famous, después de coronarse como el ganador de la última edición de Operación Triunfo asegura que está viviendo un buen momento: "Estoy muy bien, ahora estoy con mi single y la verdad es que trabajando en ello. Es muy duro, estoy escuchando música para decidir lo que quiero". Sin duda, el cantante no se conforma con cualquier cosa y quiere cuidar mucho el estilo que tendrá su primer disco. Sin duda, esto nos deja a entrever el carácter tan sacrificado que tiene el joven para encontrar su sitio en el mundo de la música.

"Seguramente podamos escuchar este verano mi single, a principios de verano lo lanzaremos" confiesa el ganador de Operación Triunfo. Y es que, parece que el cantante ha elegido esta fecha pensando en un momento en el que la mayoría de los jóvenes puedan disfrutar con más tiempo que nunca de la música. Asegura que no nos puede adelantar nada: "No puedo decir para, pero el ritmo será muy guay".

Famous ya sabe en qué idioma cantará: "Obviamente voy a cantar en inglés", aunque asegura qué tiene un poco de lío en la cabeza porque: "Es que también estoy con varios proyectos a la vez y estoy entre el inglés y el español, son muchas cosas a la vez". Y es que parece que el exconcursante de OT no ha tenido tiempo de descansar entre tantos proyectos aunque afirma que le gusta estar tan comprometido: "Es una locura, pero me gusta y es mi profesión, he decidido dedicarme a esto y bien".

Ha querido mandar una palabras llenas de cariño a su compañero y amigo Miki, que será quien represente a España en Eurovisión: "Obviamente voy a ver Eurovisión, eso no se pregunta. Miki lo está haciendo muy bien durante estos meses, está trabajando duro, lo acabo de ver ahora mismo y está súper contento". Además, asegura que la canción que interpretará el joven es muy bonita: "Es una pasada, estoy cantándola todo el día en mi casa y con mis amigos".

Famous nos ha confirmado que, entre los concursantes de esta última edición de Operación Triunfo sigue habiendo contacto y muy buena relación: "Tenemos un grupo donde hablamos todo el rato de quedar, nos seguimos viendo mucho. Estamos todo el mundo junto, nadie ha salido del grupo. Cuando nos pasa algo, nos lo contamos"