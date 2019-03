Eva González defiende el mundo taurino en su entrevista con Cristina Pardo

Eva González está viviendo el que pudiera ser el mejor momento de su vida. Después de presentar varias temporadas de Masterchef, ahora presenta un programa que nos hace sentir a través de la música, La Voz en Antena Tres. Lo cierto es que la modelo ya está acostumbrada a llevar este tipo de programas porque durante una temporada muy larga, también presentó en Canal Sur el programa "Se llama copla". Ahora, se enfrenta a la felicidad del primer año de su hijo y también, a los rumores que hay sobre una posible mala relación con la mujer de Francisco Rivera, pero eso no le ha impedido ofrecer una entrevista para Cristina Pardo en La Sexta.

En ella ha aclarado que la misión que tiene en el programa que presenta, La Voz, es solamente la de presentar, porque: "Yo soy una mera presentadora, para juzgar ya están los coaches, yo solo soy el nexo de unión entre los cantantes y los coaches". Además, sobre Luis Fonsi solamente tiene buenas palabras, y es que parece que la mujer de Cayetano Rivera se encuentra muy a gusto con él: "Es genial, un amor, un tío amoroso y tiene muchísimo humor".

También se ha querido mojar y mostrar su propia opinión sobre el debate que hay en la actualidad del mundo de los toros. La presentadora de La Voz, como no puede ser de otra manera defiende a muerte esta profesión. Y no iba a ser de otra manera ya que la hemos visto en muchas ocasiones apoyando a su marido en la plaza y asistiendo a las corridas más famosas del sur de España. Por eso, argumenta que: "No me vale esa agresividad del antitaurino sin dar una solución" y reconoce que: "No me importaría que al toro se le matase en la plaza". La presentadora también le explicó a Cristina Pardo que tiene una opinión muy contundente porque, su marido Cayetano, le ha explicado muy a fondo el mundo taurino.

Eva González también ha querido mostrar su apoyo al movimiento feminista. Y es que afirma que: "Es necesario, porque todavía nos queda mucho por luchar a las mujeres". La presentadora ha hecho una aclaración para los que todavía no entienden la definición de este concepto: "El feminismo no es lo mismo que el machismo, todavía queda mucho para ser iguales".

Además, la que fuera miss de España ha querido hablar sobre los certámenes de belleza, ya que muchas son las críticas que se llevan estos concursos tachados de machistas. Sin embargo, González defiende que: "Yo no lo veo machista ni denigrante, elegí estar ahí no me pueden cortar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo".