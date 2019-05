Elena Tablada no descarta reconciliarse con su ex, David Bisbal

Fernando Claro presentó el pasado martes su colección de alta costura 2020 'The Power of Dremas' en el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los invitados que quisieron acudir al evento, se encontraba Elena Tablada. La madre de la hija de David Bisbal no querido perderse esta cita ya que fue el diseñador quien le hizo el vestido de novia para su boda. Estos últimos meses ha estado sumergida en la polémica con su ex, David Bisbal y ha querido explicar en qué momento se encuentra su relación con él.

"No es difícil, son cosas que pasan" asegura Elena Tablada y es que aunque no haya querido dar más detalles sobre la relación con el padre de su hija, sí que ha querido comentar lo ilusionada que se encuentre Ella con su hermanito: "Sí, está muy contenta la verdad, para todos es como un muñequito. Fenomenal". Parece que la modelo está muy enamorada y con muchas ganas de ampliar la familia: "Pues cuando me lo manden, pero ya estamos listos para cuando quiera venir". Ha querido desvelar cómo será la despedida de soltera de su hermana, con la que está muy ilusionada: "Conmigo no se portaron mal, fue una promesa que yo ya tenía con ella, que iba a ser como en Estados Unidos que las despedidas son para estar más guapa aún. No como aquí, que te disfrazan y tal, en Estados Unidos es para sacar la belleza y ponerla aún más guapa".

"Todos los momentos fueron inolvidables, entrar en esa iglesia donde se casaron mis abuelos, de la mano de mi primo, ver a todo mi familia reunida en Cuba después de tantos años, imagínate, para mí eso fue súper espectacular" ha querido recordar la ex de David Bisbal sobre el día de su boda. En cuanto a si se ha firmado o no la paz con el cantante, Elena Tablada asegura que: "Bueno, se verá con el tiempo". Tendremos que dejar que pase el tiempo para poder ver si los padres de Ella son capaces de enterrar el hacha de guerra y poder tener una relación más que cordial en sus vidas.