Elena Furiase desvela que tiene pensado volver a hacer abuela a Lolita Flores

Elena Furiase está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que la nieta de Lola Flores está pasando por sus primeros meses de maternidad y toda la familia está volcada con el pequeño Noah. Ahora ha confesado que tiene pensado volver a ser madre de nuevo para tener a su segundo hijo. Parece que lo de la maternidad es algo que está viviendo con tanta ilusión que no descarta darle el segundo nieto a Lolita Flores.

"Es pronto, pero no lo descarto, pero en unos años nos gustaría volver a ir a por otro" ha confesado la hija de Lolita Flores. Y es que la verdad es que, la actriz no quiere perder el tiempo y quiere darle un hermano o hermana a su pequeño Noah. Además, ha compartido con los medios de comunicación sus próximos compromisos profesionales: "Estoy con mi socia mi estilista. Esperemos que pronto os podamos enseñar algo más. Empiezo a rodar la película de 'Rosalinda' que lo tuve que parar cuando me quedé embarazada y después tengo otro proyecto que no lo puedo decir todavía".

A pesar de que se haya hablado mucho de la escasa oferta laboral que ha tenido Elena Furiase después de haber sido madre, parece que la actriz esta feliz con estas nuevas aventuras de las que no tardaremos en enterarnos. En cuanto al día de la madre, la hija de Lolita Flores se considera una persona muy familiar y lo pasará con sus seres queridos: "Lo pasaré con mi padre, mi niño y mi suegra".