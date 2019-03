Día de la Felicidad: ¿Por qué nos resulta difícil ser felices?

Úrsula Calvo es el alma mater Úrsula Calvo Center y creadora del seminario Yo Ahora, un programa al que acuden cientos de personas en cada convocatoria y que combina técnicas de inteligencia intrapersonal, meditación y mindfulness, que permiten empezar a ver, actuar y vivir mejor, frente a la aparente confusión, estrés y caos.

Calvo enumera los ideales que el ser humano tiene sobre lo que es la felicidad, los desmonta y explica por qué nos resulta cada vez más complejo ser felices: "La felicidad no es compleja, lo que sí es compleja y yo diría imposible es la idea que tenemos sobre la felicidad. Merece la pena darnos cuenta qué ideales tenemos sobre la felicidad y porque nos pasamos toda la vida intentando conseguir algo que es imposible".

-¿Por qué nos resulta cada vez más complejo ser feliz?

-La felicidad no es compleja, lo que sí es compleja y yo diría imposible es la idea que tenemos sobre la felicidad, creo que merece la pena darnos cuenta que ideales tenemos sobre la felicidad y porque nos pasamos toda la vida intentando conseguir algo que es imposible pero también me gustaría que esa reflexión nos haga ver donde está realmente la felicidad y que es realmente lo que nos hace feliz. Si la felicidad para ti pasa porque sucedan las cosas que quieres y que no sucedan las cosas que no quieres, si no puedes ser feliz porque en tu vida haya emociones como la ira como el miedo o como la tristeza entonces la felicidad es algo inalcanzable. El ideal uno sobre la felicidad, es que las cosas pasan como yo quiero o esto no ha tenido que pasar, el propósito de la vida no tiene como propósito que tú sufras aunque en este momento no sean las cosas como nosotros queremos, las cosas no se pueden controlar, entonces para que seas feliz las cosas tienen que ir como tú quieres que vaya, este camino te lleva directamente hacia la infelicidad. El ideal dos para ser feliz es 'necesito tener esto o aquello', esto significa que en este momento no vas a ser capaz de ser feliz, pero vamos a suponer que de repente consigues eso que quieres ¿cuánto tiempo va a pasar en querer conseguir otra cosa? Entonces si para ti la felicidad es conseguir algo que no tienes te vas a pasar toda la vida encadenado una carencia con otra carencia, por lo tanto este camino también te lleva al camino de la infelicidad. La ideal tres es 'no puedo ser feliz si fulanito no cambia y no me deja ser feliz'* yo te pregunto ¿alguien tiene el poder de cambiarte a ti?, si en algún momento te ves obligado a cambiar porque esa persona tiene un cierto poder hacia a ti como puede ser tu jefe y cambias ¿realmente es un cambio auténtico?, entonces ¿por qué crees que tu puedes cambiar a alguien?, nadie tiene el poder de cambiar a los demás, por lo tanto si la felicidad tuya depende de cambiar a alguien otro camino para la infelicidad. El ideal cuatro es 'necesito convertirme en una ameba para ser feliz', que yo sepa las amebas no sienten nada, no tienen miedo, no siente nada, pero si para ti la felicidad es convertirte en un organismo unicelular no vas a poder ser feliz porque tú eres un ser humano y tienes sentimientos. Si resulta que la vida es como es y no la puedes controlar para salir como yo quiero, si resulta que no tengo la capacidad para cambiar a los demás.. ¿qué me queda para ser feliz?, lo que queda eres tú, es transformarte y empezar a vivir la vida más realista porque todo lo demás es absurdo, curiosamente cuando tu cambias todo lo que está a tu alrededor cambia, cuando empiezas a gestionar bien tus sentimientos y emociones empiezas a ser más productivo y a tener mejor calidad de vida y eso lleva a que todo lo que tu deseas se vaya manifestando de una manera más natural y sin tanta guerra y sin dejarte la vida en el camino. Para mí la felicidad no es una idea, la felicidad es un estado de paz, de alegría y de plenitud, desde ese estado puedes afrontar los desafíos y los retos que te pone la vida sin perder la serenidad y esa felicidad a la que me refiero es algo interno, es algo tuyo, entonces si lo vemos desde este punto de vista la felicidad si es posible y lo único que hay que hacer es observar aquello que no hace conseguir lo que quieres, eso es tuyo y solamente tuyo. Ahora bien ¿realmente queremos ser felices?, hay personas que creen que quieren ser felices, pero hacen lo contrario, están buscando sentirse ofendidas, escogen quejarse, perder su energía en vez de luchar, están responsabilizando a alguien de su estado de ánimos, la infelicidad está en la mente, vemos las situaciones como dramas y eso empeora las situaciones, esa es la razón por la que hay muchas personas que no son verdaderamente felices, pero existen muchas otras personas que si son verdaderamente felices sin depender de las circunstancias, por lo tanto la felicidad si es posible.

-¿Entonces la felicidad está en la mente?

-La felicidad y la infelicidad están en la mente, imagina una persona piensa que va a ser feliz cuando tenga una cantidad de dinero y entonces le toca la lotería, a los dos o tres día vas y le preguntas ¿qué tal? Te responde bien pero... Siempre estamos esperando algo más y eso está bien, porque la felicidad no pasa por no tener metas, pero el error está en creer que necesitas algo para poder ser feliz y mientras estás esperando que eso suceda te estás perdiendo la carita de tu hija nada más despertarse, te estás perdiendo el sabor de la tostada, esa ducha en un día de frío, te estás perdiendo muchas cosas y eso que te dice que esperes a ser feliz.

-Hay un estudio donde dice que los más millonarios son los que más se suicidan ¿a qué se debe esto?

-No sé si serán mucho o no, pero es cierto es que hay algunos que lo hacen y lo que sé es que la mayoría tiene una vida de mierda y como no, imagínate que te pasas toda la vida trabajando duro para conseguir un montón de cosas, de empresas y de reconocimientos y de repente un día ves que lo tienes todo y aún así sigues teniendo un vacío de fondo y no sabes que más conseguir. Esas personas que lo tienen todo pero que no han encontrado ese estado de felicidad pueden empezar a vivir en el miedo de perder todo lo que han conseguido, pueden pensar que esas personas que le reconocen están ahí por el interés, eso debe de ser muy triste y de repente ves que tu vida no tiene sentido, y te evades, te metes en el mundo de las drogas. También es cierto que hay gente millonaria que es muy feliz, tener dinero no es lo opuesto a ser feliz. El de Microsoft es una persona millonaria, de éxito y son felices porque se han trabajado el éxito y han hecho esa exploración interior, y esas personas no solo son exitosas si no que pueden ser un factor de cambio para otras personas. También hay un lado opuesto, personas como Hitler, esas energías que sacaron les ha llevado a terminar como han terminado dejando mucho rastro y estoy convencida de que esas personas nunca han sido felices porque han estado dominadas por el miedo.

-Dentro de la felicidad no quiere decir que no vayamos a vivir situaciones dolorosas.

-Hay eso es lo que me refiero con plenitud, en la vida hace frío, hace calor, hay alegría y hay tristeza, en la vida hay dolor, pero eso depende de la condición humana, puede ser físico o un dolor emocional, puede ser que me duele una muela o que me ha dejado mi pareja. Aquí hay que tener en cuenta tres cosas importantes, la primera de ellas es que el dolor es una experiencia concreta que tú tienes en un momento determinado.