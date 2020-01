Descubre cómo convertirte en un manitas

Contenido patrocinado









Si sueñas con ser un manitas, tranquilo, ya que puede ser mucho más fácil de lo que crees. Solo necesitas tener ganas de aprender, mucha imaginación, adentrarte en el mundo de las herramientas y desarrollar alguna que otra habilidad que te permita solucionar los problemas que se presenten en tu hogar.

Porque dime tú si no es satisfactorio poder arreglar todas esas cosas que día a día pueden afectar la estabilidad física de tu casa. Recuerda que todo defecto o desperfecto reparado a tiempo tiene solución, además de que después de que realices los primeros trabajos, veras como esta actividad se convertirá en un hobby divertido que te permitirá ahorrar mucho dinero.

Debes ser consciente de que nadie nace siendo un manitas, por esa razón, desde que decides ser uno de ellos, comenzará una etapa de aprendizaje. Así que si tu reparación no se queda como querías en el primer intento, no te rindas, solo tendrás que seguir preparándote para perfeccionar tu técnica.

¿Qué herramientas necesito para ser un manitas?

Para ser un manitas necesitas las siguientes herramientas básicas:

Martillo.

Destornillador.

Taladro.

Llave inglesa.

Alicate.

Cinta métrica.

Tornillos.

Tacos.

Arandelas.

Clavos.

Tuercas.

Entre otros.

También debes contar con el siguiente mobiliario para tu taller:

Mesas de trabajo.

Estanterías.

Y un sistema que te permita mantener el orden de todas las piezas pequeñas de tu caja de herramientas. (cajones, cajoneras y gavetas).

Consejos para ser un gran manitas

Para ser un buen manitas debes tener las herramientas básicas que te he mencionado antes, y seguir una serie de consejos que te daremos a continuación, que aunque parezcan demasiado básicos, son fundamentales para ser todo un manitas.

Lo primero que debes tener son las ganas de aprender, la noción básica para utilizar las herramientas y mucha paciencia para lidiar con todos los inconvenientes que se te presenten durante cada actividad, hasta que seas todo un experto. A continuación te diremos una serie de consejos a tener en cuenta:

Ganas de aprender

Como te lo he dicho anteriormente, tener ganas aprender es fundamental para el buen desarrollo de estas actividades. Hoy en día esto no es una tarea difícil, porque contamos con la ayuda de internet. Donde podemos encontrar innumerables recursos que hacen de cada actividad algo un poco más sencillo.

Cuando te decides a realizar una reparación, y acudes a internet para buscar ayuda, te das cuenta de que existe una gran cantidad de guías, tutoriales y videos que te explican paso a paso todo lo que tienes que hacer. Así que sin duda alguna, el mundo online será uno de tus principales aliados para llegar a ser un verdadero manitas en tu hogar.

Practicar cada trabajo

Como dice el refrán, “la práctica hace al maestro”. Y esto es algo muy cierto, no solo se dice por tradición popular. Por lo tanto, si quieres ser un verdadero manitas, debes aprovechar cada ocasión para ponerte manos a la obra. Y reparar cada cosa que se rompa o que puedas mejorar en tu hogar.

Ser impecable con tus trabajos (Limpieza)

Aunque el trabajo que hagas genere una gran cantidad de desperdicios y polvo, debes procurar siempre que tu zona de trabajo se mantenga pulcra y limpia. Por lo tanto, tu trabajo habrá terminado cuando cada cosa esté en su lugar.

Mantener el orden

Este punto va muy relacionado con el paso anterior, se trata de mantener el orden de la zona de trabajo, y sobre todo de los materiales y las herramientas que vayas a necesitar para poder llevar a cabo la actividad. Por eso, antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, debes asegurarte de tener todo lo que necesitas, y al finalizar que todo vuelva a su lugar.

Todo es más fácil de lo que parece

No te pongas límites a la hora de realizar reparaciones, porque hay arreglos que aunque parezcan complicados no lo son. Y para resolverlos no tienes que tener un amplio conocimiento de carpintería, albañilería, bricolaje o jardinería. Solo debes buscar el tutorial adecuado y seguir los consejos básicos que te dan.

Sal de tu zona de confort

Para ser un manitas completo, debes innovar y hacer cosas nuevas que te hagan salir de tu zona de confort. Porque es posible que seas un experto en trabajos de albañilería, pero no te puedes anclar solo en eso, debes aprender carpintería, electricidad, etc. Recuerda que los trabajos de tu hogar son variados y no siempre se romperá la misma cosa.

Sigue estos consejos y verás como será muy fácil convertirte en un manitas, y te sentirás orgulloso de cada trabajo que hagas. Porque estarás aprendiendo y empleando tu tiempo en algo productivo mientras ahorras el pago de muchas facturas, al realizar tú mismo todas estas reparaciones. Así que no esperes más e inténtalo tú también.