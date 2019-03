David Bisbal se reencuentra con su 'yo' de hace 20 años

En mitad de la polémica, David Bisbal ha querido quitarle hierro a todos los asuntos que tiene pendientes con una divertida instantánea. El cantante ha subido una fotografía donde se le ve a él en la actualidad y a su yo de hace dos décadas.

De lo más agradecido, el almeriense compartía la imagen con el siguiente texto: "Cuántos buenos consejitos le daría a mi yo de hace 20 años atrás!! ¡Qué buen trabajo han hecho con esta foto!! Os quiero!!". Un mensaje que llega después de unos días de lo más complicados.

Y es que fue el jueves pasado cuando la guerra entre Elena Tablada y David Bisbal volvía a ser noticia. En los Premios Cadena Dial, el almeriense dejaba muy claro lo que quería de su ex y madre de su hija: "Yo ya he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija que no lo ha hecho nunca. Una cosa muy importante, yo no he dicho jamás que la madre ni la familia de la madre de mi hija no pueda poner fotos de la niña, lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor".

Unas declaraciones que tuvieron su rápida respuesta en Tablada. La diseñadora explicó a las cámaras de Europa Press que se encontraba muy tranquila porque su hija sabía quién la había protegido siempre: "Lo bueno es que Ella sabe quién la ha cuidado, quién la ha criado y quién la ha protegido. Eso es lo bueno y lo único importante".

Una nueva polémica que David Bisbal y Elena Tablada están intentando dejar pasar por alto.