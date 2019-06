Cristina Rodríguez ¡se casa!

Se podría decir que casarse está de moda pero lo cierto es que contraer matrimonio con la persona a la que amas es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en la vida. Sergio Ramos y Pilar Rubio, después de muchos años de noviazgo y tres hijos en común, se dieron el 'sí, quiero' este sábado en la Catedral de Sevilla y la siguiente en hacerlo será Belén Esteban este próximo fin de semana. Parece mentira que después de tanto tiempo soñando con su boda, la princesa del pueblo vaya a realizar uno de los sueños de su vida, comprometer su amor eterno con la persona que según ella le ha cambiado la vida y para bien.

Pilar Rubio y Belén Esteban no serán las únicas que se casen porque Cristina Rodríguez, la estilista más marchosa de todo Telecinco que tantos buenos momentos nos regaló cuando estaba en Cámbiame, también se casa. Lo anunció el sábado en el Deluxe y sin que nadie se esperara esta bonita noticia: "Me caso, después de pedirle a mi novio durante tres años todo el rato en directo, solo me faltó alquilar una avioneta. Ya me lo ha pedido, cariño, te amo, te amo y te amo".

La estilista ha confesado que después de mucho tiempo ha conseguido que su pareja le pida matrimonio. El día elegido para esta gran ceremonia será el 13 de junio del 2019 y además, tendrá lugar en Benidorm, que según ha confesado es su pueblo y donde más a gusto se va a encontrar. La amiga de Pelayo Díaz ha querido bromear, ya que estaba en el plató para comentarla boda de la reportera y del futbolista, y ha asegurado que: "Vais a poder criticarme mucho porque me lo voy a poner todo". Si bastante larga se nos has hecho la espera desde que Belén Esteban expuso públicamente el día de su boda, ahora queda otro año hasta que llegue la ceremonia de la estilista Cristina Rodríguez.