Chenoa deja claro lo feliz que está al lado de Miguel Sánchez Encinas

Chenoa se ha embarcado en una aventura profesional de lo más emocionante. La cantante ha sido la encargada de ponerle voz a Mandy, uno de los personajes principales de UGLYDOLLS. Extraordinariamente Feos, película dirigida por Kelly Asbury y basada en los famosos juguetes de peluche creados por David Horvath y Sun-Min Kim en 2001.

Acompañando a la artista nos encontramos con Blas Cantó y Nerea de Operación Triunfo 2017, una cinta que se podrá ver el próximo 1 de mayo en todos los cines de nuestro país. Apta para todos los públicos, UGLYDOLLS. Extraordinariamente Feos quiere lanzar un mensaje muy positivo sobre la belleza y la forma en la que tenemos de mirar al mundo.

Y es que como piensa Chenoa, vivimos en una sociedad donde el éxito va ligado a la apariencia física: "No vamos a mentir ahora. Aunque se empiezan a aplaudir otras cosas... pero en su momento era muy pesado. Es agotador. A mí cuando veo algo que me impacta de alguien es porque veo un poquito más allá de lo guapo que es. Hubo una época que era horrible y era muy latente. Ahora todo fluye de otra manera. Hay más opciones".

Una situación que la propia Chenoa vivió en primera persona: "Hice 10 años de ballet clásico y estaba examinada y a mi un día me dijeron: 'Tú serás una muy buena profesora pero nunca serás una buena bailarina principal'. Me miré al espejo y dije: 'Efectivamente, tengo un cuerpo diferente. No puedo ser bailarina principal. No bailé, canté' y cuando me puse a cantar, el primer disco se lo llevé a mi profesora de ballet, que fue la que me dijo la verdad, me hizo llorar muchísimo pero lo acepté y me dio una opción que era diferente. Yo quería ser buena y la número uno en lo mío. Lo que pudiera pero la mejor. Es un valor que le aplaudí al cabo de mucho tiempo".

Un tremendo éxito que ha alcanzado con años de trabajo y sacrificio. Feliz con su actual situación personal, Chenoa no quiso hablarnos de su romance con el urólogo Miguel Sánchez Encinas pero dejó claro que su sonrisa lo dice todo: "Yo no cuento nada de nada pero mírame".