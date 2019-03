Carlota Corredera nos da la última hora del estado de salud de Jorge Javier Vázquez

Carlota Corredera no quiso faltar al evento que organizó Fundacion Inspiring Girls junto a otras mujeres de renombre como la influencer Maria Pombo. Allí, la presentadora de Sálvame nos habló de los techos de cristal y de la educación que quiere que reciba su hija. Además, la gallega dio la última hora sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez y acabó con el mito de la 'operación biquini'.

CHANCE: Carlota, ¡qué importante que las mujeres estemos en todos los lados!

Carlota Corredera: Sí, pero bueno, creo que hoy se ha hecho un balance de que se ha avanzado mucho pero quedan muchas cosas por hacer. Quedan muchos techos de cristal en todos los sectores y trabajos, muchas brechas todavía pero fíjate, este evento me gusta mucho porque yo desde hace poco soy consciente de que las niñas llega un punto, que está estudiado, a partir de los seis años se ponen límites y todas querían ser de todo y no tenían miedo a nada y a partir de los seis años se dan cuenta de que los roles son los que son. Los chicos siguen soñando y las chicas dejan de soñar, me parece importantísimo como mujer y madre de una niña. Quiero que crezca sin límites y que nunca permitan que nadie les diga que no pueden triunfar o hacer algo que les gusta.

CH: ¿Tú no dejaste de soñar?

C.C: Yo no y con las niñas en las que he hablado les he dicho que los sueños se cumplen y se pulverizan. También es verdad que las cosas se consiguen a base de mucho curro, de mucha tenacidad y creo que todo el mundo tiene un talento y lo que tiene que aprender es a desarrollarlo. Yo tengo mucha suerte porque me dedico a lo que me gusta. Yo a veces pienso que hay gente que se dedica a trabajos que no les hace felices y eso tiene que ser una tortura. De lo que se trata es de que las niñas tengan referentes, las niñas no quieren ser científicas porque no conocen a ninguna. Hay que sacar a más mujeres en los medios de comunicación.





CARLOTA CORREDERA, DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "CADA DÍA ES MÁS CONSCIENTE DE LA SUERTE QUE TIENE"

CH: Y si tu hija quiere ser presentadora.

C.C: Mi hija por suerte no tiene claro lo que quiere ser, yo la apoyaré en lo que quiera ser, recuerdo perfectamente que cuando me senté por primera vez en el Deluxe para hablar de mi maternidad dije que lo que quería para mi hija es que no tuviese límites. Que sea libre para elegir lo que quiera ser.

CH: ¿Qué tal está Jorge, le hemos visto en fotos que está recuperado, cómo lleva él el descanso?

C.C: Yo no quiero traicionarle porque él está retirado y su intención es retirarse pero yo hablo por mensaje con él todos los días y yo creo que él está muy contento por el resultado de lo que le ha pasado, cada día es más consciente de la suerte que tiene. Le veo paseando con los perros y eso solo puede significar que quiere mantenerse en forma, eso no lo perderá de vista en este reposo y lo que le deseo es que ojalá dentro de un mes le hagan esas pruebas que tiene pendientes y que le digan que puede presentar Supervivientes y si no es así, que se siga recuperando, que siga descansando y cuidándose a ver si le coge gusto a esto.

CH: Te vemos más delgada.

C.C: La operación biquini es una estafa, tiene que ser todo el año. Hay momentos en los que estás más motivado, otros menos, yo en mi caso es verdad que tuve el tema de salud del quiste, ahí tuve un recolocamiento de las prioridades de la vida, tuve efectos colaterales de la operación pero es verdad que la operación biquini no acaba nunca.

CH: ¿Llega a ser una pesadilla?

C.C: No, no es cuestión de pesadilla, cada uno tiene que asumirse. Hay gente que come de todo y no engorda y gente que comemos aire y engordamos. Lo único que puedes hacer es comprometerte contigo misma y decir, tengo que cuidarme, tengo que comer bien y tengo que ser feliz comiendo bien. Tienes que aprender a comer bien, a disfrutar de la comida, pegarte tus caprichos de vez en cuando, de lunes a viernes cuando estás en un peso saludable cuídate a raja tabla y en fin de semana permítete algún capricho.

CH: ¿Una hamburguesa?

C.C: No como carne. Me hace más gracia una copa de vino que una hamburguesa.

CH: Para estar preciosa el día de la boda de Belén Esteban.

C.C: Yo desde luego no voy a hacer nada especial, espero estar como ahora o incluso un poco mejor si puedo pero no por nada, al final todo es cuestión de seguridad. Yo me encuentro a gusto en mi piel ahora y lo que quiero es mantenerlo. El día de la boda eso va a ser... ríete tú de la pasarela Cibeles.

CH: ¿Ya tienes vestido?

C.C: No, estoy todavía en pleno proceso de búsqueda, tengo ahí algún capricho pero no sé si podrá ser. Belén lo tiene todo preparado, cuando digo todo es todo. Yo estoy deseando de que me de las invitaciones.